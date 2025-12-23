Матчи Скрыть

Стала известна сумма отступных за тренера, который может возглавить "Спартак"

Красно-белые близки к назначению нового главного тренера.
По информации источника, московскому "Спартаку" придется заплатить "Пафосу" отступные в размере 600 тысяч евро за главного тренера Хуана Карседо, которые прописаны в его контракте. Отмечается, что сделка очень близка к завершению.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство красно-белых уже одобрило кандидатуру специалиста.

52-летний Карседо возглавляет кипрскую команду с лета 2023 года. Под его руководством "Пафос" становился чемпионом Кипра и завоевывал Кубок страны.

Источник: "Чемпионат"

