Стала известна сумма отступных за тренера, который может возглавить "Спартак"

По информации источника, московскому "Спартаку" придется заплатить "Пафосу" отступные в размере 600 тысяч евро за главного тренера Хуана Карседо, которые прописаны в его контракте. Отмечается, что сделка очень близка к завершению.
Напомним, ранее сообщалось, что руководство красно-белых уже одобрило кандидатуру специалиста.
52-летний Карседо возглавляет кипрскую команду с лета 2023 года. Под его руководством "Пафос" становился чемпионом Кипра и завоевывал Кубок страны.
Источник: "Чемпионат"
