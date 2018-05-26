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Новости партнеров

Массимо Каррера: это прекрасно, что Сарри отказал "Зениту"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал решение главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри отказаться возглавить "Зенит". По его словам, специалисту больше подходит вариант с лондонским "Челси", который в ближайшее время может покинуть Антонио Конте.

"Это прекрасно! Если говорить серьёзно, он крайне уважаемый тренер и был бы серьёзным соперником для меня, но "Челси" действительно более привлекательный вариант. Поэтому думаю, что выбор Маурицио будет предсказуемым", - цитирует Карреру CalcioNapoli24.
Теги: Каррера Сарри Зенит Наполи Челси
Сегодня, 18:42
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28
(3)
№28 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:45) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: RoboGeo
кого 5:1 на Крестовском сделали? как подзаборную шлюху

Для свиней это уже не достижение, теперь у них точка отсчета 7, их этим не проймешь.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№27 Написал: SVN (Сегодня, 19:44) #
  • 0
  •  (0)
online

Мутко нужно вернуть к лазурным!Трио МУТКО_МИЛЛЕР_ФУРСЕНКО-гордость Зенита,пусть дурачат Санкт-Петербург!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№26 Написал: oblom (Сегодня, 19:43) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это прекрасно! Если говорить серьёзно, он крайне уважаемый тренер и был бы серьёзным соперником для меня.
Цитата: RoboGeo
разжигает терки между болелами, клоун

Где и что он разжигает?
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
№25 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:36) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Для тебя и Тосно оказался серьезным конкурентом, чего уж там...

а кто-то соплёй шмякнулся об неприступные скалы нелюбимого родственника.

Цитата: Черный Лис
Цитата: Пивовед
твой стомильярдный гиперклуб щаз начнёт евросезон с ректальных глубин квалифая ЛЕ, в битве с молдавскими и израильскими грандами..

как и твой
повезло, что правила изменили, и вы теперь никакими методами не сможете вылететь летом из еврокубков, даже при поражении от очередного Санкт-Галена


да, ты знаешь, я тоже считаю, что именно ради ЗенитаСПб руководству УЕФА нужно ввести революционные изменения в формат еврокубков.
к примеру- вылетает Зенит из квалифая ЛЕ-
и напрямую попадает в четвертьфинал розыгрыша Кубка России
- вылетает из Кубка России-
напрямую попадает в полуфинал Кубка Ленинградской области по футболу
- вылетает из КЛО-
награждается именным Кубком ИнтерТото, возрождённым, надувным и выполненным из красивой резины в стиле Реалистик с блёстками.

всё для Зенита, всё для потехи.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№24 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 19:35) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Весь сезон прикидывался нормальным...И тут открылся...Труслив итальянец...Нахрен ему конкуренция??? Ну ,впрочем, бесследно для тренера Спартака, общение с "самыми адекватными болельщиками" и не должно было пройти..Тренер Спартака- это карма...


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№23 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:33) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Цитата: Пивовед
твой стомильярдный гиперклуб щаз начнёт евросезон с ректальных глубин квалифая ЛЕ, в битве с молдавскими и израильскими грандами..

как и твой
повезло, что правила изменили, и вы теперь никакими методами не сможете вылететь летом из еврокубков, даже при поражении от очередного Санкт-Галена

злой какой хохленок.надейся что не случится очередного оБсера с насьоналями ,твентами,апоэлями и тп wink


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№22 Написал: Frankenstein (Сегодня, 19:28) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
вагабонди негодуют)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№21 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:24) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Итальянец про итальянца больше знает.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№20 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:19) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
твой стомильярдный гиперклуб щаз начнёт евросезон с ректальных глубин квалифая ЛЕ, в битве с молдавскими и израильскими грандами..

как и твой
повезло, что правила изменили, и вы теперь никакими методами не сможете вылететь летом из еврокубков, даже при поражении от очередного Санкт-Галена
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№19 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:16) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RoboGeo
кого 5:1 на Крестовск

да вырежи- и на стенку прибей, пятиместный..
будет что на старости лет обмыть..
твой стомильярдный гиперклуб щаз начнёт евросезон с ректальных глубин квалифая ЛЕ, в битве с молдавскими и израильскими грандами..

молись, чтоб зенька не нарожал новых мемасиков..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№18 Написал: oksva Спб (Сегодня, 19:15) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
Цитата: Blessing
Давай называть вещи своими именами:

хорошо.давай своими именами.он открыто говорит,что Сарри хороший тренер.и что с его приходом,бомжи могли бы подняться до 4-го места.или не дай бог даже в лч попость.с вашим то бюджетом.а этого стране не нужно.

Цитата: RoboGeo
Цитата: Пивовед
Цитата: RoboGeo
разжигает терки между болелами, клоун


вот только полыхает почему-то исключительно у лазурных бакланов.

а где разгорается? подскажи? просто не дело тренера давать такие комментарии, все равно что кто-либо сказал из наших тренеров : Дай бог промес уйдет из спартака, ему лучше подходит апл. А баклан ты, по ходу, порося, представляю как бы тогда завоняло

Ты сам то понимаешь , что пишешь ?" Какие" такие комментарии не дело давать тренеру "? .Мля , скажи конкретно - где и что он сказал не так ?


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№17 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:12) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гринч
Цитата: killerman77
№9 Написал: killerman77 Джибути (Сегодня, 19:03) #-4 (4)


online

физрук семьнолик уже обдристался




Дибил ты....

ты даже в написании своего диагноза умудряешься ошибки делать...


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№16 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 19:09) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: RoboGeo
Цитата: Пивовед
Цитата: RoboGeo
разжигает терки между болелами, клоун


вот только полыхает почему-то исключительно у лазурных бакланов.

а где разгорается? подскажи? просто не дело тренера давать такие комментарии, все равно что кто-либо сказал из наших тренеров : Дай бог промес уйдет из спартака, ему лучше подходит апл. А баклан ты, по ходу, порося, представляю как бы тогда завоняло


ты уже тлеешьмлять...
а щас приползёт , шурша пакетами, твоя синеватая зенитосестрия, и начнёт истерить в сторону спартачей и нашего тренера.
а почему ?
а потому, что за два года в зеньке сменилось два тренера, которых бакланы встречали воплями *щас все кубки себе загружать будем !*, а на деле оказалось, что кроме нытья и соплей, эти двое ничего предложить зениту не смогли.

что Плаческу весь сезон ныл про заговор против зеньки, хотя статистика его тупо опровергает.
что Плачини, получивший игроков на сто кубометров денег, нывший весь сезон за судей и неукомплектование зеньки ..

а у спартачей-Тренер,
не ноющий, стоящий горой за своих подопечных, юморной и брутальный.

Мужик, а не баклан, одним словом.

а вы можете истерить и дальше- всем покуй и смешно.

Цитата: Blessing
Роберто пять

ты епанутый.
нет, ты просто епанутый.

в Москве МаКар твою Робертину сделал, как гренадёр- провинциальную девку.

имбецил, а кого 5:1 на Крестовском сделали? как подзаборную шлюху


--------------------
ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016 [жалоба]
№15 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:08) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Для тебя и Тосно оказался серьезным конкурентом, чего уж там...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№14 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:07) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: killerman77
физрук семьнолик уже обдристался


а гдето Утрехт и Йегуда полируют ствол на фривольные фоточки лохНевской Зины с мамкой Робертиной.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№13 Написал: fd65 (Сегодня, 19:07) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нормально так протролил болото... )))))
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№12 Написал: Гринч СПб (Сегодня, 19:06) #
  • +7
  •  (7)

Цитата: killerman77
№9 Написал: killerman77 Джибути (Сегодня, 19:03) #-4 (4)


online

физрук семьнолик уже обдристался




Дибил ты....


--------------------
Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
№11 Написал: fd65 (Сегодня, 19:06) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: killerman77
физрук семьнолик уже обдристался

Физрук свалил от вас в Италию....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№10 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:04) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Давай называть вещи своими именами:

хорошо.давай своими именами.он открыто говорит,что Сарри хороший тренер.и что с его приходом,бомжи могли бы подняться до 4-го места.или не дай бог даже в лч попость.с вашим то бюджетом.а этого стране не нужно.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№9 Написал: killerman77 Джибути (Сегодня, 19:03) #
  • -10
  •  (10)

физрук семьнолик уже обдристался
Регистрация: 16.06.2015 [жалоба]
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:02) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RoboGeo
Цитата: Пивовед
Цитата: RoboGeo
разжигает терки между болелами, клоун


вот только полыхает почему-то исключительно у лазурных бакланов.

а где разгорается? подскажи? просто не дело тренера давать такие комментарии, все равно что кто-либо сказал из наших тренеров : Дай бог промес уйдет из спартака, ему лучше подходит апл. А баклан ты, по ходу, порося, представляю как бы тогда завоняло


ты уже тлеешьмлять...
а щас приползёт , шурша пакетами, твоя синеватая зенитосестрия, и начнёт истерить в сторону спартачей и нашего тренера.
а почему ?
а потому, что за два года в зеньке сменилось два тренера, которых бакланы встречали воплями *щас все кубки себе загружать будем !*, а на деле оказалось, что кроме нытья и соплей, эти двое ничего предложить зениту не смогли.

что Плаческу весь сезон ныл про заговор против зеньки, хотя статистика его тупо опровергает.
что Плачини, получивший игроков на сто кубометров денег, нывший весь сезон за судей и неукомплектование зеньки ..

а у спартачей-Тренер,
не ноющий, стоящий горой за своих подопечных, юморной и брутальный.

Мужик, а не баклан, одним словом.

а вы можете истерить и дальше- всем покуй и смешно.

Цитата: Blessing
Роберто пять

ты епанутый.
нет, ты просто епанутый.

в Москве МаКар твою Робертину сделал, как гренадёр- провинциальную девку.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№7 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 18:56) #
  • +4
  •  (10)

С юмором итальянец то. )
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:53) #
  • -10
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
он стебется.без злобы.

Давай называть вещи своими именами: а что ему еще остаётся, если ему беззубый Роберто пять воткнул, то Сарри гораздо солидней. Вот и рисуется Массимо, а подоплёка очевидна, к чему риски, это понятно даже новорожденной свинье, что уж говорить про главного тренера.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 18:50) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: RoboGeo
разжигает терки между болелами, клоун


вот только полыхает почему-то исключительно у лазурных бакланов.

а где разгорается? подскажи? просто не дело тренера давать такие комментарии, все равно что кто-либо сказал из наших тренеров : Дай бог промес уйдет из спартака, ему лучше подходит апл. А баклан ты, по ходу, порося, представляю как бы тогда завоняло


--------------------
ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016 [жалоба]
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:47) #
  • +1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RoboGeo
разжигает терки между болелами, клоун


вот только полыхает почему-то исключительно у лазурных бакланов.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:46) #
  • +2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RoboGeo
разжигает терки между болелами, клоун

он стебется.без злобы.а вот фурсенка,вешая вам лапшу на уши,реально веселит.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 18:45) #
  • -4
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
разжигает терки между болелами, клоун


--------------------
ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 18:44) #
  • +1
  •  (13)
online

а Григорян говорит Да Зениту.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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