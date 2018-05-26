Массимо Каррера: это прекрасно, что Сарри отказал "Зениту"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал решение главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри отказаться возглавить "Зенит". По его словам, специалисту больше подходит вариант с лондонским "Челси", который в ближайшее время может покинуть Антонио Конте."Это прекрасно! Если говорить серьёзно, он крайне уважаемый тренер и был бы серьёзным соперником для меня, но "Челси" действительно более привлекательный вариант. Поэтому думаю, что выбор Маурицио будет предсказуемым", - цитирует Карреру CalcioNapoli24.