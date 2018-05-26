СМИ: Сергей Семак возглавит "Зенит"

Новым главным тренером "Зенита" станет Сергей Семак. Об этом официально может быть объявлено уже в понедельник или во вторник.Такое решение руководство сине-бело-голубых приняло после того, как другой претендент Маурицио Сарри договорился о контракте с "Челси".Напомним, что Семак, который с 30 декабря 2016 года возглавлял "Уфу", выступал за "Зенит" с 2010 по 2013 год, а затем входил в тренерский штаб питерцев в качестве одного из помощников Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу.Сумма выкупа 42-летнего специалиста у "Уфы" равна 1 миллиону евро.