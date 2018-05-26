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СМИ: Сергей Семак возглавит "Зенит"

Новым главным тренером "Зенита" станет Сергей Семак. Об этом официально может быть объявлено уже в понедельник или во вторник.

Такое решение руководство сине-бело-голубых приняло после того, как другой претендент Маурицио Сарри договорился о контракте с "Челси".

Напомним, что Семак, который с 30 декабря 2016 года возглавлял "Уфу", выступал за "Зенит" с 2010 по 2013 год, а затем входил в тренерский штаб питерцев в качестве одного из помощников Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу.

Сумма выкупа 42-летнего специалиста у "Уфы" равна 1 миллиону евро.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семак Уфа Зенит
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(7)
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№38 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:40) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: andrej95602
Цитата: К.А.
.в чемпе у нас есть только три больших клуба,как бы от этого некоторых не корежило:Спартак,цкг и мусарня.все остальные под одной гребенкой.

А ущербные свиньи здесь причём?


а вас никто и не вспоминает

Цитата: Frankenstein
какая неустойка?))


Семак сам будет выплачивать Миллеру ежедневную аренду поста ГлавТренера зенита.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№37 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:31) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Черный Лис
Вы про каждого нового тренера Зенита так говорите, а на деле негров нет и не будет))

А что им остатся закомплексованным? Смотреть неграм в жопу и улыбаться только. Говорить - посмотрим!- ну так и смотрите уже давно )


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№36 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:24) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
какая неустойка?))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№35 Написал: SaintPiter777 saintPiter (Сегодня, 22:12) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Все будет хорошо, вернутся арендованные игроки , один чего шатов стоит )))
Регистрация: 29.08.2012 [жалоба]
№34 Написал: andrej95602 (Сегодня, 22:12) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: К.А.
.в чемпе у нас есть только три больших клуба,как бы от этого некоторых не корежило:Спартак,цкг и мусарня.все остальные под одной гребенкой.

А ущербные свиньи здесь причём?
Регистрация: 14.04.2015 [жалоба]
№33 Написал: grisha (Сегодня, 21:51) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: hel
В Зените игроки будут намного техничнее, чем в Уфе. И много хороших легов, а в Уфе их не так много. Кроме того у всех практически футболистов есть опыт игры как в ЛЧ, так и в ЛЕ, а у игроков Уфы этого пока нет. Потому тренировать Зенит - это шаг вперед, вопрос в том готов ли Семак к этому?

Только что пришла новость, что Семак возглавит сборную Бразилии - кто то где то по пьяне пошутил, что он тренер )))))))))))))))))))))
И ему оказали такую честь ))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№32 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:32) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sparwik53
Придется теперь принять зенитчикам присутствие на поле футболистов не с белой кожей, Богданыч очень толерантный к этому.

Вы про каждого нового тренера Зенита так говорите, а на деле негров нет и не будет))
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№31 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:31) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
По твоей логике, Челси и Арсенал -гранды, а МЮ провинциал, выпрыгивающий из грязных штанов?

по моей логике мю не нуждается в доказательствах своей состоятельности.как и валенсия,наполи,марсель и тп.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№30 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 21:29) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: К.А.
такой-это какой?бомжи ж ничем не отличаются от уфы по сути.только наличием госбюджета.в чемпе у нас есть только три больших клуба,как бы от этого некоторых не корежило:Спартак,цкг и мусарня.все остальные под одной гребенкой.

Неправ. В Зените игроки будут намного техничнее, чем в Уфе. И много хороших легов, а в Уфе их не так много. Кроме того у всех практически футболистов есть опыт игры как в ЛЧ, так и в ЛЕ, а у игроков Уфы этого пока нет. Потому тренировать Зенит - это шаг вперед, вопрос в том готов ли Семак к этому?


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
№29 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:29) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Придется теперь принять зенитчикам присутствие на поле футболистов не с белой кожей, Богданыч очень толерантный к этому.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№28 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:28) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
Цитата: Черный Лис
Цитата: К.А.
Цитата: Черный Лис
То-то вас с зенитовских веток не выгонишь. Все хотите доказать что мы для вас как Уфа, бггг

доказывать кому-то что-либо-удел не самодостаточных закомплексованных провинциалов,пытающихся выпрыгивать из штанишек грязных,доказывая что они не хуже столицы.

Очередной чурек, москвич в первом поколении, пытающийся доказать что проживание в столице делает его не просто говном, а элитным говном.

в 4-м ,хохленок.но говорил я не про себя,а про Спартак.про доказывать я тебе написал выше.

По твоей логике, Челси и Арсенал -гранды, а МЮ провинциал, выпрыгивающий из грязных штанов?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№27 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:27) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: anonymous
через полгода опять тренера искать будут

smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№26 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:24) #
  • 0
  •  (12)

Семак то хоть в курсе? )


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№25 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:24) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Цитата: К.А.
Цитата: Черный Лис
То-то вас с зенитовских веток не выгонишь. Все хотите доказать что мы для вас как Уфа, бггг

доказывать кому-то что-либо-удел не самодостаточных закомплексованных провинциалов,пытающихся выпрыгивать из штанишек грязных,доказывая что они не хуже столицы.

Очередной чурек, москвич в первом поколении, пытающийся доказать что проживание в столице делает его не просто говном, а элитным говном.

в 4-м ,хохленок.но говорил я не про себя,а про Спартак.про доказывать я тебе написал выше.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№24 Написал: Axreniks (Сегодня, 21:23) #
  • +2
  •  (12)

Семак создаст команду и , конечно ,не выиграет ЧР.Потом его уволят! А на следующий год ,условный Анчелотти ,выиграет с Зенитом золото. Но все будут говорить,что эта победа на "багаже Семака!"
Регистрация: 24.05.2018 [жалоба]
№23 Написал: grisha (Сегодня, 21:18) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mongolor
ехали, ехали и приехали)

Лучше бы Дзюба стал тренером, чем эта кивала - но морду семаку и в раздевалке можно набить ))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№22 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 21:17) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Зюпа будет пеналей ему отвешивпть если чё не так скажет) короче ехали, ехали и приехали)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№21 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:11) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
Цитата: Черный Лис
То-то вас с зенитовских веток не выгонишь. Все хотите доказать что мы для вас как Уфа, бггг

доказывать кому-то что-либо-удел не самодостаточных закомплексованных провинциалов,пытающихся выпрыгивать из штанишек грязных,доказывая что они не хуже столицы.

Очередной чурек, москвич в первом поколении, пытающийся доказать что проживание в столице делает его не просто говном, а элитным говном.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№20 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:08) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
То-то вас с зенитовских веток не выгонишь. Все хотите доказать что мы для вас как Уфа, бггг

доказывать кому-то что-либо-удел не самодостаточных закомплексованных провинциалов,пытающихся выпрыгивать из штанишек грязных,доказывая что они не хуже столицы.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№19 Написал: SVN (Сегодня, 21:08) #
  • 0
  •  (10)
online

Цитата: MSergio
Цитата: Пивовед
забавно..
Зенька уже успел обманчиниться..
теперь Зенька ещё и обосаррился.


Не со счетом 0 - 7, случайно? scream

а какое отношение вы имеете к счету 0/7?вы когда с такой супер командой играли в последний раз?в каком году вы выиграли последний раз трофей в России,когда последний раз играли в Лиге Чемпионов?ваше время ушло,ищите дальше 15млн. болельщиков в России через лупу,и столько же во всем мире.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№18 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 21:05) #
  • -5
  •  (7)

Ну и xyй с ним.


--------------------
Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
№17 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:01) #
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MSergio
Цитата: Пивовед
забавно..
Зенька уже успел обманчиниться..
теперь Зенька ещё и обосаррился.


Не со счетом 0 - 7, случайно? scream


со счётом 100 000 000 - 5 .


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№16 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:01) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
Цитата: hel
С одной стороны, рановато ему еще такой клуб тренировать

такой-это какой?бомжи ж ничем не отличаются от уфы по сути.только наличием госбюджета.в чемпе у нас есть только три больших клуба,как бы от этого некоторых не корежило:Спартак,цкг и мусарня.все остальные под одной гребенкой.

То-то вас с зенитовских веток не выгонишь. Все хотите доказать что мы для вас как Уфа, бггг
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№15 Написал: MSergio СПб (Сегодня, 21:00) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
забавно..
Зенька уже успел обманчиниться..
теперь Зенька ещё и обосаррился.


Не со счетом 0 - 7, случайно? scream


--------------------
Все величайшие достижения государства Российского пришлись на то время,
когда столицей его был Санкт-Петербург
Регистрация: 1.11.2009 [жалоба]
№14 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:58) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: hel
С одной стороны, рановато ему еще такой клуб тренировать

такой-это какой?бомжи ж ничем не отличаются от уфы по сути.только наличием госбюджета.в чемпе у нас есть только три больших клуба,как бы от этого некоторых не корежило:Спартак,цкг и мусарня.все остальные под одной гребенкой.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№13 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:58) #
  • -4
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: prime
Для начала пускай таблицу вырежет

Опять на последнее место собираетесь?

ale,
Ваш Карерра долго с Уфой тренировался?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№12 Написал: ale Вятка (Сегодня, 20:54) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
зря конечно. Рано еще Семаку, с уфой бы руку еще набил в европе. Не потянуть ему в зените. остальным из первой пятерки только на руку)


--------------------
Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№11 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:54) #
  • -6
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
забавно..
Зенька уже успел обманчиниться..
теперь Зенька ещё и обосаррился.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№10 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:53) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: grisha
Какая мерзость и мразь
Ужасссс !!!!

Эк бандеровщину корежит...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№9 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 20:50) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Давай Семак, вперед! У Слуцкого получилось, у Гончаренко получается и у тебя получится!
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
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