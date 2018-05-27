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"Тосно" подал апелляцию на отказ в выдаче лицензии на участие в ФНЛ

"Тосно" подал апелляцию на отказ в выдаче лицензии на участие в первенстве ФНЛ следующего сезона. Об этом сообщил генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.

"Тосно" занял 15-е место в итоговой турнирной таблице премьер-лиги и вылетел в ФНЛ. Клуб не прошел лицензирование Российского футбольного союза (РФС) на участие в ФНЛ. Заседание апелляционного комитета, который рассмотрит вопросы по лицензированию, состоится 30 мая.

"Мы подали апелляцию. 30 мая, конечно, будем пытаться получить лицензию. Пока ответа по поводу того, пройдем мы лицензирование или нет, у меня нет", - цитирует Матюшенко ТАСС.
Теги: Тосно
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