"Тосно" подал апелляцию на отказ в выдаче лицензии на участие в ФНЛ

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Курилка
|1521
|Зенит
|104576
|Политика и события в стране и мире
|4102
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119341
|Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля...
|66
|Mузыка
|5711
|Реал Мадрид
|294
|КБ-Гостевая
|26627
Новости партнеров
Лента новостей:
07:39
"Фулхэм" получит 175 млн фунтов вследствие победы над "Астон Виллой" в плей-офф чемпионшипа (2)
"Фулхэм" получит 175 млн фунтов вследствие победы над "Астон Виллой" в плей-офф чемпионшипа (2)
02:19
«Реалу» не нужен тренер-тактик, «Ливерпуль» ещё не готов к победе: мысли по итогам финала Лиги чемпионов (3)
«Реалу» не нужен тренер-тактик, «Ливерпуль» ещё не готов к победе: мысли по итогам финала Лиги чемпионов (3)
Вчера, 23:39
"Реал" одержал победу над "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов (49)
"Реал" одержал победу над "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов (49)
Вчера, 23:25
Геннадий Орлов: "Зенит" решил объявить имя нового главного тренера к середине недели (4)
Геннадий Орлов: "Зенит" решил объявить имя нового главного тренера к середине недели (4)
Вчера, 23:15
Гаджи Гаджиев: пермский край дал "Амкару" 200 миллионов? Клуб заплатил 194 миллиона рублей налогов (1)
Гаджи Гаджиев: пермский край дал "Амкару" 200 миллионов? Клуб заплатил 194 миллиона рублей налогов (1)
Вчера, 23:04
Сборная России всей командой смотрит финал Лиги чемпионов (2)
Сборная России всей командой смотрит финал Лиги чемпионов (2)
Вчера, 22:21
Юрий Газинский: были предложения от "Зенита" и "Спартака" (2)
Юрий Газинский: были предложения от "Зенита" и "Спартака" (2)
Вчера, 22:19
Мохамед Салах получил травму и в слезах покинул поле (фото) (19)
Мохамед Салах получил травму и в слезах покинул поле (фото) (19)
Вчера, 21:49
Виталий Мутко может войти в попечительский совет РФС (2)
Виталий Мутко может войти в попечительский совет РФС (2)
Вчера, 21:27
"Фулхэм" вернулся в английскую Премьер-лигу
"Фулхэм" вернулся в английскую Премьер-лигу
Вчера, 21:26
Жерар Деулофеу уйдет из "Барселоны"
Жерар Деулофеу уйдет из "Барселоны"
Вчера, 21:03
Эден Азар хочет видеть Маурицио Сарри в "Челси"
Эден Азар хочет видеть Маурицио Сарри в "Челси"
Вчера, 20:36
"Ливерпуль" объявил стартовый состав на игру с "Реалом" (1)
"Ливерпуль" объявил стартовый состав на игру с "Реалом" (1)
Вчера, 20:30
СМИ: Сергей Семак возглавит "Зенит" (49)
СМИ: Сергей Семак возглавит "Зенит" (49)
Вчера, 20:12
"Енисей": каких игроков предложите на 1 миллион долларов? (10)
"Енисей": каких игроков предложите на 1 миллион долларов? (10)
Вчера, 20:09
Глава Ставрополья пожелал сборной Нигерии выйти в финал ЧМ-2018 (5)
Глава Ставрополья пожелал сборной Нигерии выйти в финал ЧМ-2018 (5)
Вчера, 19:44
Четверых ультрас "Торпедо" не пустили в Киев (1)
Четверых ультрас "Торпедо" не пустили в Киев (1)
Вчера, 19:32
Александер Чеферин: финал ЛЧ не должны принимать города, где фанаты вынуждены ночевать в гаражах (7)
Александер Чеферин: финал ЛЧ не должны принимать города, где фанаты вынуждены ночевать в гаражах (7)
Вчера, 19:15
Дмитрий Ананко: Роналду и Салаха рано сравнивать
Дмитрий Ананко: Роналду и Салаха рано сравнивать
Вчера, 19:07
Урош Спайич: приложу все силы, чтобы достигнуть максимальных результатов с "Краснодаром" (1)
Урош Спайич: приложу все силы, чтобы достигнуть максимальных результатов с "Краснодаром" (1)
Вчера, 18:42
Массимо Каррера: это прекрасно, что Сарри отказал "Зениту" (50)
Массимо Каррера: это прекрасно, что Сарри отказал "Зениту" (50)
Вчера, 18:32
Сергей Собянин: вложенные в организацию ЧМ-2018 в Москве инвестиции окупятся к 2021 году (5)
Сергей Собянин: вложенные в организацию ЧМ-2018 в Москве инвестиции окупятся к 2021 году (5)
Вчера, 18:13
На финал Лиги чемпионов в Киев прибыли 18 тысяч болельщиков (2)
На финал Лиги чемпионов в Киев прибыли 18 тысяч болельщиков (2)
Вчера, 18:03
Юрген Клопп: я верю в победу "Ливерпуля"
Юрген Клопп: я верю в победу "Ливерпуля"
Вчера, 17:31
СМИ: Федерация футбола Украины продает через спекулянтов билеты на финал Лиги чемпионов (17)
СМИ: Федерация футбола Украины продает через спекулянтов билеты на финал Лиги чемпионов (17)
Вчера, 17:24
Игорь Резвухин: получит ли "Амкар" лицензию? Узнаете 30 мая (1)
Игорь Резвухин: получит ли "Амкар" лицензию? Узнаете 30 мая (1)
"Тосно" подал апелляцию на отказ в выдаче лицензии на участие в ФНЛ
"Тосно" подал апелляцию на отказ в выдаче лицензии на участие в первенстве ФНЛ следующего сезона. Об этом сообщил генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.
"Тосно" занял 15-е место в итоговой турнирной таблице премьер-лиги и вылетел в ФНЛ. Клуб не прошел лицензирование Российского футбольного союза (РФС) на участие в ФНЛ. Заседание апелляционного комитета, который рассмотрит вопросы по лицензированию, состоится 30 мая.
"Мы подали апелляцию. 30 мая, конечно, будем пытаться получить лицензию. Пока ответа по поводу того, пройдем мы лицензирование или нет, у меня нет", - цитирует Матюшенко ТАСС.
"Тосно" занял 15-е место в итоговой турнирной таблице премьер-лиги и вылетел в ФНЛ. Клуб не прошел лицензирование Российского футбольного союза (РФС) на участие в ФНЛ. Заседание апелляционного комитета, который рассмотрит вопросы по лицензированию, состоится 30 мая.
"Мы подали апелляцию. 30 мая, конечно, будем пытаться получить лицензию. Пока ответа по поводу того, пройдем мы лицензирование или нет, у меня нет", - цитирует Матюшенко ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.