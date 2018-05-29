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Евгений Алдонин: российские военные в Сирии интересуются футболом

Экс-футболист ЦСКА и сборной России, 38-летний Евгений Алдонин прокомментировал свой визит на одну из российских военных авиабаз в Сирии.

Известные российские футболисты побывали на территории пункта материально-технического обеспечения Тартус и авиабазы Хмеймим в Сирии. Спортсменам показали некоторые объекты, после чего состоялись товарищеские матчи между профессиональными игроками, ещё несколько лет назад выступавшими в сборной России, и военными, которые в эти дни несут службу в Сирии.

"Вообще, мы не можем это обсуждать, потому что это военная база. Но могу сказать, что поездка была прекрасная. Что мы там делали? Порадовали наших военных, поиграли с ними в футбол. Конечно, они интересуются футболом и нас знают. Мы пофотографировались, оставили автографы — думаю, они остались очень довольны", — цитирует Алдонина "Лайф".
Теги: Алдонин
Сегодня, 16:46
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:48) #
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Болеет за:
ЦСКА
да у нас все футболом интересуются.но именно кто самим футболом интересуется - те или в Сирии, или дома на диване смотрят.и по выходным гоняют во дворе, а кто должен интересоваться - те больше контракты читают.и циферки, которые в них.
а вообще достали с Сирией.я понимаю что стратегически Сирия важна, но блин, так с гордостью вещают про помощь жителям, что о своих то забывают....а вот это очень досадно


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