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Вагиз Галиулин: тяжело, когда провёл лучшие годы в "Тосно", а тебя некрасиво швыряют

Полузащитник "Тосно" Вагиз Галиулин прокомментировал ситуацию в клубе с задержкой выплат по зарплате и премиальным. 30-летний футболист выступает в команде с 2016 года.

"В "Тосно" действительно задержки по зарплате за три месяца. Вдобавок мы получили только две премиальных выплаты, это было в начале сезона. И всё. Перед игроками, которые выводили клуб из ФНЛ, есть большие долги по бонусам. Зато тем, кто ушёл из команды, всё заплатили до копеечки: Нигматуллин, Кутин, Гарбуз. Остались только мы, те, кто никуда не ушёл.

Нам обещали, что всё отдадут. Перед финалом Кубка встречались с губернатором, есть даже видео на YouTube. Он говорил: "Мы "Тосно" никогда не бросим — всё отдадим, не переживайте. Самое главное – выиграть Кубок и остаться в РФПЛ". Приличные люди сидели, всё это нам говорили. А на самом деле генеральный директор звонил отдельным игрокам, просил на 20-30% от долга упасть (отказаться от части долга). Кто-то пошёл на встречу, кто-то нет. Хотели сделать как лучше, но так ничего и не поменялось. Денег как не было, так и нет — никто нам не помогает.

Говорили, что губернатор должен помочь, но никаких подвижек нет. Сегодня "Тосно" не прошёл апелляционную комиссию по лицензированию. Что будет дальше? У всех ведь разные ситуации. Кто-то два с половиной года отдал клубу, кто-то меньше. Есть старожилы: я, Лукичёв, Сухарев, Мухаметшин. Скажу за себя — тяжело, когда ты провёл свои лучшие годы в "Тосно", бился за Ленинградскую область, а тебя так некрасиво швыряют. Обидно, что кто-то деньги получил, а кто-то нет.

За персонал обидно, им тоже не платят. У одного массажиста четверо детей, а он столько времени без денег сидит. Поэтому хотим сделать так, чтобы на нас обратили внимание. В Нижнем Новгороде, Белгороде уже происходили такие ситуации. Всё закончилось, а пацанам не выплатили денег, просто кинули. Мы не хотим, чтобы так было — ведь у всех семьи. Собираемся писать письмо Путину, юрист уже готовит текст. Не знаю, поможет ли, но будем стараться. Нельзя пускать всё на самотёк, мы боремся за справедливость", - цитирует Галиулина "Чемпионат.сом".
Теги: Галиулин Тосно
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