Павел Погребняк: "Тосно"? Денег не получим, но виновных мы накажем

Нападающий Павел Погребняк рассказал, что почти не получил никаких денег за выступления в "Тосно".– К сожалению, никто из руководителей клуба на связь не выходит. Мы все узнаем через прессу. Ситуацией немного не владеем, но все эти сообщения, конечно, настораживают. Вообще это вопиющий случай в нашем футболе в преддверии такого грандиозного праздника, как чемпионат мира! Мы, игроки, настроены решительно. Будем доводить дело до конца. За такие вещи надо наказывать!– Совершенно верно. Такой исход вполне вероятен.– Денег не получим, но виновных мы накажем.– Я во второй части чемпионата присоединился к команде и всего не знаю. В курсе, что был один спонсор, который вкладывал в команду. Его фамилия Пайкин. Но во второй части сезона он просто-напросто исчез. Поигрался с "Тосно", и ему, видите ли, надоело. А команда теперь страдает.– У Президента своих дел полно. Не знаю. Мы написали, а там уже видно будет. Почему бы не попробовать?– Нет. Спешу вас поправить. Одну зарплату я все-таки получил (улыбается).– Нет, я все это делал за свой счет.