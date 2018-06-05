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Гендиректор "Уфы": для дальнейшего прогресса нашего футбола нужно убрать лимит

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказал мнение по поводу лимита на легионеров.

"Сейчас мы переоцениваем своих игроков. Ситуация очень сложная. Вроде все хотят хороших и молодых игроков, чтобы дальше прогрессировать, и в то же время определёнными деньгами мы их "ломаем".

Виной всему лимит. Любое ограничение приводит к тупиковой ситуации. Должны быть гранды — огромные клубы с серьезными амбициями и возможностями. И пусть они комплектуются лучшими из лучших. И тогда все остальные в лиге будут вынуждены тянуться за лидерами. Тогда и стадионы будут заполнены. Можно же сказать, что Халк заполнял арены? Можно! И таких игроков необходимо приглашать как можно больше.

Лучше уж лимит в заявке. Пусть хотя бы на поле в основном составе выходят сильнейшие, а не по национальному признаку. Тренер не должен лимитировать себя в принятии решений и учитывать такие моменты, как замену иностранца на иностранца. Он должен выпустить на поле сильнейшего. Тогда и качество игры улучшится. Повторюсь, российскому футболу нужны гранды. А для этого нужно убрать лимит", — цитирует Газизова "Реальное время".
Теги: Газизов
Сегодня, 11:29
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№1 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 12:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Совершено верно и адекватные зарплаты.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
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