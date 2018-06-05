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РФС: до 8 июня "Амкар" должен предоставить финансовые гарантии

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин подтвердил информацию о том, что до 8 июня "Амкар" должен предоставить финансовые гарантии для участия в премьер-лиге.

"Правда ли, что до 8 июня "Амкар" должен предоставить РФС финансовые гарантии? Да, это так. Думаю, до 8 июня ситуация прояснится. Время у "Амкара" еще есть", - цитирует Летина "Спорт-Экспресс".
Теги: Амкар
Сегодня, 20:41
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№1 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 21:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Время нужно бывает , чтобы бабки напечатать. Амкар не разбогатее до 8 го июня. Попытки оживить покойника бесполезны.


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009 [жалоба]
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