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Маурисио Перейра: некоторые российские футболисты недостойны своей зарплаты

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра сравнил уровень российских и южноамериканских футболистов.

"В России футболисты очень много уделяют внимания физической подготовке, тогда как в Южной Америке больше работают над техникой. Когда я впервые оказался в РФПЛ, то был удивлен некоторым вещам на тренировке. Да, российские игроки получают зарплату, которая с реальным мастерством не имеет ничего общего, некоторые ее вообще недостойны. Есть такие игроки, которые получают зарплату на уровне Салаха в "Ливерпуле", но при этом разница в уровне просто космическая", – приводит слова Перейры Zona Mixta.
Теги: Перейра
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