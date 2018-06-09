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Детско-юношеская школа "Тосно" продолжит существование

Детско-юношеская школа футбольного клуба "Тосно" из Ленинградской области продолжит существование после расформирования профессиональной команды. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор "Тосно" Леонид Хоменко.

"Профессионального клуба больше нет. У нас есть детско-юношеская команда, а также и команды старших возрастов, которые играют в чемпионате и Кубке Ленинградской области. В данный момент клуб называется "Атлант-Тосно", может, в дальнейшем мы уберем одно из названий. Это отделение детско-юношеской команды в любом случае сохранится, клуб в лице детско-юношеской команды останется", - пояснил Хоменко.
Теги: Тосно
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