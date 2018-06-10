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Василий Уткин: иметь дело с "Матч ТВ" - это себя не уважать

Комментатор Василий Уткин заявил, что не стал бы посещать матчи ЧМ-2018 в том случае, если бы не работал на телевидении.

"У меня нет ни билетов, ни паспорта болельщика. Ничего абсолютно. Если я приду на футбол, я буду отвечать на вопросы "Что же вы, Василий, не комментируете?", "Когда вы вернетесь на телевидение?". И через полчаса точно мне захочется кого-нибудь убить.

Люди же добра желают, но при этом спрашивают – почему вы не возвращаетесь на "Матч"?". Вот как объяснить? Как вот я не возвращаюсь? Я же не через дорогу перешел и обратно не иду.

Что я могу сделать? Если бы даже я хотел, то что бы я сделал? Поэтому я просто берегу свою психику в данном случае. Если говорить о "Матче", то я не хочу иметь с ним никаких дел в обозримом будущем. Это, мне кажется, себя не уважать. Я же, в конце концов, не собачка, которую можно позвать кушать, и она побежала.

Мой уход с "Матча", как его не называй – уход или изгнание, или увольнение, или что угодно, с позором, не важно. С этого времени прошло почти три года. Меня ни разу вообще ни на одну программу не позвали. Я не то, чтобы фиксирую, считаю или думаю об этом, но это же факт", - цитирует Уткина "Бизнес-Online".
Теги: Уткин
Сегодня, 18:30
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4
(3)
№4 Написал: Босх Россия (Сегодня, 20:13) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Вася- Васей....
Но разве кто то будет спорить,что матч Тв полное гавно?
эта вертлявая грузиночка-она ничего приличного не создала.Имея колоссальные возможности. Прожрали за полтора года трех летний бюджет(все помнят? не?)
и на выходе мы имеем- ДАЖЕ САЙт плохо работает...
рекламы столько,что видео тормозит порой... банеры,подложки слои..
тока трафик жрет.
Ничего не найдешь ,кругом винегрет какой то..
вы сайт видели?
А уровень передач?
А уровень комментаторов?

Так что. Вася=Васей...а матч ТВ-это ГАВНО. тут не поспоришь.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№3 Написал: nedva Russia (Сегодня, 20:03) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Заснуть в прямом эфире Матч ТВ- это, Вася, тоже себя не уважать. И зрителей, кстати, тоже.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:50) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Обидка из него так и прет.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:50) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
И через полчаса точно мне захочется кого-нибудь убить.

Да, Васёк, ты не Годзилла, а точно в силу своей жирности и не нужности наверняка хочешь кого-нибудь убить.
Комментируй в баре, ты же этого и хотел.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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