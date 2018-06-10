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Василий Уткин: иметь дело с "Матч ТВ" - это себя не уважать
Комментатор Василий Уткин заявил, что не стал бы посещать матчи ЧМ-2018 в том случае, если бы не работал на телевидении.
"У меня нет ни билетов, ни паспорта болельщика. Ничего абсолютно. Если я приду на футбол, я буду отвечать на вопросы "Что же вы, Василий, не комментируете?", "Когда вы вернетесь на телевидение?". И через полчаса точно мне захочется кого-нибудь убить.
Люди же добра желают, но при этом спрашивают – почему вы не возвращаетесь на "Матч"?". Вот как объяснить? Как вот я не возвращаюсь? Я же не через дорогу перешел и обратно не иду.
Что я могу сделать? Если бы даже я хотел, то что бы я сделал? Поэтому я просто берегу свою психику в данном случае. Если говорить о "Матче", то я не хочу иметь с ним никаких дел в обозримом будущем. Это, мне кажется, себя не уважать. Я же, в конце концов, не собачка, которую можно позвать кушать, и она побежала.
Мой уход с "Матча", как его не называй – уход или изгнание, или увольнение, или что угодно, с позором, не важно. С этого времени прошло почти три года. Меня ни разу вообще ни на одну программу не позвали. Я не то, чтобы фиксирую, считаю или думаю об этом, но это же факт", - цитирует Уткина "Бизнес-Online".
"У меня нет ни билетов, ни паспорта болельщика. Ничего абсолютно. Если я приду на футбол, я буду отвечать на вопросы "Что же вы, Василий, не комментируете?", "Когда вы вернетесь на телевидение?". И через полчаса точно мне захочется кого-нибудь убить.
Люди же добра желают, но при этом спрашивают – почему вы не возвращаетесь на "Матч"?". Вот как объяснить? Как вот я не возвращаюсь? Я же не через дорогу перешел и обратно не иду.
Что я могу сделать? Если бы даже я хотел, то что бы я сделал? Поэтому я просто берегу свою психику в данном случае. Если говорить о "Матче", то я не хочу иметь с ним никаких дел в обозримом будущем. Это, мне кажется, себя не уважать. Я же, в конце концов, не собачка, которую можно позвать кушать, и она побежала.
Мой уход с "Матча", как его не называй – уход или изгнание, или увольнение, или что угодно, с позором, не важно. С этого времени прошло почти три года. Меня ни разу вообще ни на одну программу не позвали. Я не то, чтобы фиксирую, считаю или думаю об этом, но это же факт", - цитирует Уткина "Бизнес-Online".
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