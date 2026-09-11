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Сенников ответил, поможет ли Мостовой "Локомотиву"

Экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников ответил, поможет ли Андрей Мостовой красно-зеленым.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Сенникова, Мостовой поможет "Локомотиву" настроем и харизмой.

- Мостовой поможет "Локомотиву" своим настроем и харизмой.
Человек много раз становился чемпионом России в составе "Зенита". Такие люди хотят ставить только высокие цели.

Но "Локомотиву" нужен игрок с авторитетом в центре поля. Жалко, что ушёл Карпукас, - приводит слова Сенникова "Чемпионат".

В летнее трансферное окно Андрей Мостовой перешел из петербургского "Зенита" в московский "Локомотив" на правах аренды. Напомним, что вингер является воспитанником красно-зеленых, а его контракт с петербуржцами истекает по окончании сезона.

В седьмом туре чемпионата России Мостовой дебютировал в составе красно-зеленых, выйдя в стартовом составе на матч с "Балтикой". Столичная команда одержала победу со счетом 1:0, Мостовой отметился победным голом.

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