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В кубке России теперь играют по два матча. Так решила премьер-лига
По новому регламенту команды будут проводить по два раунда противостояния на стадиях 1/4 и полуфинала отечественного кубка. Исключение - только финал. Зачем было принято такое решение, что хорошего оно даст и что нам делать с календарем, прикидывает Rusfootball.info
Это вполне могло пройти мимо вас и, скорее всего, прошло, учитывая продолжающийся чемпионат мира в нашей стране. Держим вас в курсе: на общем собрании клубов премьер-лиги на днях было принято важное решение, которое немного (даже вполне себе ощутимо) изменит нашу с вами футбольную жизнь.
Что произошло?
Если вы еще не поняли, с нового сезона кубок России будет проводиться по иному порядку. Теперь, начиная с четвертьфинала, команды будут играть не один матч, как было раньше, а целых два. Соответственно, один дома, другой на выезде. Формат финала турнира не изменится.
Сообщается о том, что "за" проголосовали восемь клубов из шестнадцати, четыре клуба были против, остальные от голосования воздержались. Если что, это не такая шокирующая новость, Прядкин ещё в мае говорил об этом:
- Что касается Кубка России, то нам необходимо поднять престиж этого турнира. Сделаем розыгрыш из двух матчей начиная со стадии 1/16 финала. Календарь очень напряжённый, но мы найдём решение.
Зачем это было сделано?
В последние годы много говорили о необходимости реформ нашего кубкового турнира. В первую очередь из-за чуть ли не повсеместного наплевательского отношения топовых клубов к ранним стадиям: никто-де не хочет выставлять основной состав, сильнейшие клубы только спят и видят, как бы поскорее вылететь. Рассуждали, что за победу в кубке, следует давать путевку в Лигу Чемпионов, а не в Лигу Европы, но решили ограничиться (по крайней мере, пока) решением увеличить количество матчей второго по важности футбольного турнира в нашей стране.
Что же это нам дает? Наверное, гарантию того, что в следующий раунд пройдут именно более сильные команды, а не те, которым повезло. А вот хорошо это или плохо, с какой стороны смотреть. Финала типа "Авангард" - "Тосно" мы больше не увидим. Точнее, вероятность этого (до решения, о котором мы разговариваем, она и так была не слишком большой) становится совсем скромной. Кубковости - внезапности результатов, голливудских историй про фаворитов и андердогов, возможностей выстрелить маленькому клубу стало много меньше.
Здесь есть цинизм и логика. На многих сильно повлиял последний финал, один из участников которого вскоре попросту прекратил существование, а другой бы все равно не прошел лицензирование УЕФА. Но Кубок точно будет смотреть не так весело, как раньше.
В чем еще положительные моменты? Наверное в том, что маленькая команда, если она попадет на топа, обязательно привезет ее домой и покажет болельщикам, несмотря на жеребьевку. Все-таки это положительно скажется на популяризации футбола в регионах.
Но самое неприятное у нас еще впереди.
В чем главная беда этого решения?
Самое главное и страшное - календарь. Из-за того, что наши клубы этой весной прошли в еврокубках непривычно далеко, а чемпионату надо было закончиться раньше обычного из-за грядущего мирового первенства, команды просто не успевали проводить матчи. Нашим сильнейшим приходилось играть чуть ли не каждые три дня (вспомните бешеный отрезок ЦСКА), при этом стоял вопрос о финале кубка, - никто не понимал, как можно впихнуть его и так в слишком насыщенный отрезок.
Конечно, чемпионатов мира у нас больше не будет (в нашей жизни уж точно), но все равно могут возникнуть проблемы. Как ее решать с массой дополнительных матчей? Например, той же весной, когда вечно не готовы поля, тем более, к регулярным проведениям матчей, когда на улице стоит мороз? Видали ли вы отечественный футбол ледяным и снежным февралем? Поверьте, картина далеко не живописная. Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин месяц назад прямо сказал, что нас ждет игра в снежки:
- Было предложено изменить Кубок России: начинать с 1/16 финала и играть по два матча. Как вставить их в структуру календаря, пока не приняли решения. Это совместный турнир РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ, а значит, нужно общее собрание и общее решение. Но пока, если играть из двух матчей, то играть нужно будет в феврале.
Ну и, конечно, новое испытание для больших клубов. В начале мы уже говорили, что они стараются вылететь пораньше, чтобы разгрузить календарь. Теперь "Спартак", "Зенит", "Локо" и ЦСКА, видимо, вообще не будут приезжать на первый матч, лишь бы их поскорее дисквалифицировали и отстали с этим кубком и февральскими играми.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Это вполне могло пройти мимо вас и, скорее всего, прошло, учитывая продолжающийся чемпионат мира в нашей стране. Держим вас в курсе: на общем собрании клубов премьер-лиги на днях было принято важное решение, которое немного (даже вполне себе ощутимо) изменит нашу с вами футбольную жизнь.
Что произошло?
Если вы еще не поняли, с нового сезона кубок России будет проводиться по иному порядку. Теперь, начиная с четвертьфинала, команды будут играть не один матч, как было раньше, а целых два. Соответственно, один дома, другой на выезде. Формат финала турнира не изменится.
Сообщается о том, что "за" проголосовали восемь клубов из шестнадцати, четыре клуба были против, остальные от голосования воздержались. Если что, это не такая шокирующая новость, Прядкин ещё в мае говорил об этом:
- Что касается Кубка России, то нам необходимо поднять престиж этого турнира. Сделаем розыгрыш из двух матчей начиная со стадии 1/16 финала. Календарь очень напряжённый, но мы найдём решение.
Зачем это было сделано?
В последние годы много говорили о необходимости реформ нашего кубкового турнира. В первую очередь из-за чуть ли не повсеместного наплевательского отношения топовых клубов к ранним стадиям: никто-де не хочет выставлять основной состав, сильнейшие клубы только спят и видят, как бы поскорее вылететь. Рассуждали, что за победу в кубке, следует давать путевку в Лигу Чемпионов, а не в Лигу Европы, но решили ограничиться (по крайней мере, пока) решением увеличить количество матчей второго по важности футбольного турнира в нашей стране.
Что же это нам дает? Наверное, гарантию того, что в следующий раунд пройдут именно более сильные команды, а не те, которым повезло. А вот хорошо это или плохо, с какой стороны смотреть. Финала типа "Авангард" - "Тосно" мы больше не увидим. Точнее, вероятность этого (до решения, о котором мы разговариваем, она и так была не слишком большой) становится совсем скромной. Кубковости - внезапности результатов, голливудских историй про фаворитов и андердогов, возможностей выстрелить маленькому клубу стало много меньше.
Здесь есть цинизм и логика. На многих сильно повлиял последний финал, один из участников которого вскоре попросту прекратил существование, а другой бы все равно не прошел лицензирование УЕФА. Но Кубок точно будет смотреть не так весело, как раньше.
В чем еще положительные моменты? Наверное в том, что маленькая команда, если она попадет на топа, обязательно привезет ее домой и покажет болельщикам, несмотря на жеребьевку. Все-таки это положительно скажется на популяризации футбола в регионах.
Но самое неприятное у нас еще впереди.
В чем главная беда этого решения?
Самое главное и страшное - календарь. Из-за того, что наши клубы этой весной прошли в еврокубках непривычно далеко, а чемпионату надо было закончиться раньше обычного из-за грядущего мирового первенства, команды просто не успевали проводить матчи. Нашим сильнейшим приходилось играть чуть ли не каждые три дня (вспомните бешеный отрезок ЦСКА), при этом стоял вопрос о финале кубка, - никто не понимал, как можно впихнуть его и так в слишком насыщенный отрезок.
Конечно, чемпионатов мира у нас больше не будет (в нашей жизни уж точно), но все равно могут возникнуть проблемы. Как ее решать с массой дополнительных матчей? Например, той же весной, когда вечно не готовы поля, тем более, к регулярным проведениям матчей, когда на улице стоит мороз? Видали ли вы отечественный футбол ледяным и снежным февралем? Поверьте, картина далеко не живописная. Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин месяц назад прямо сказал, что нас ждет игра в снежки:
- Было предложено изменить Кубок России: начинать с 1/16 финала и играть по два матча. Как вставить их в структуру календаря, пока не приняли решения. Это совместный турнир РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ, а значит, нужно общее собрание и общее решение. Но пока, если играть из двух матчей, то играть нужно будет в феврале.
Ну и, конечно, новое испытание для больших клубов. В начале мы уже говорили, что они стараются вылететь пораньше, чтобы разгрузить календарь. Теперь "Спартак", "Зенит", "Локо" и ЦСКА, видимо, вообще не будут приезжать на первый матч, лишь бы их поскорее дисквалифицировали и отстали с этим кубком и февральскими играми.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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