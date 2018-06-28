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Илья Кутепов заинтересовал "Фиорентину", "Лион", "Вест Хэм" и "РБ Лейпциг"

"Фиорентина" предметно рассматривает кандидатуру защитника "Спартака" и сборной России Илью Кутепова для усиления своей оборонительной линии, сообщает Tuttomercatoweb.

Кроме того, в российском футболисте, который в настоящее время выступает за свою национальную команду на чемпионате мира — 2018, также заинтересованы "Лион", "Вест Хэм" и "РБ Лейпциг".

На ЧМ-2018 Кутепов провёл все три матча за сборную России, отметившись результативной передачей.
Теги: Кутепов Вест Хэм Лион Фиорентина
Сегодня, 11:00
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15
(3)
№15 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:30) #
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online

Цитата: coban
Ну хорошие ЦЗ всегда всем нужны.
Нам например..

Если не утки про предложения, то и Зобнина, и Кутепова надо отпускать, чтоб мужики росли в более сильных лигах. Но у Федуна свой кошелек может оказаться ближе к телу, как и у Гинера.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№14 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ну все, понеслись утки косяками. стоило выиграть у пары команд состоящих из Махмудов, и уже Барселона с Реалом выставляют на трансфер своих игроков, чтобы скорее прикупить русского леса.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№13 Написал: coban сегодня (Сегодня, 11:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну хорошие ЦЗ всегда всем нужны.
Нам например..


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№12 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 11:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
))))))) смешная шутка

про интерес Ювентуса к Головину.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№11 Написал: Директор (Сегодня, 11:18) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nnn69
москвичи ответили отказом.

Как-то не вяжется со следующим предложением
Цитата: nnn69
Спартак требует за Романа Зобнина около 24 миллионов евро.
Регистрация: 4.04.2016 [жалоба]
№10 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 11:17) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
laughing
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№9 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 11:17) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Химки»
Это даже не утка - это целый пингвин
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№8 Написал: nnn69 (Сегодня, 11:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
По информации журналиста Mirror, представители лондонского Челси провели переговоры с московским Спартаком о покупке полузащитника сборной России Романа Зобнина.

Челси уточнил трансферную стоимость полузащитника, а также предложил включить в сделку полузащитника сборной Хорватии Марио Пашалича, однако москвичи ответили отказом. Спартак требует за Романа Зобнина около 24 миллионов евро.


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Любая сплетня есть просто сплетня, а сплетня, кем-либо повторяемая, невольно становится отвратительной клеветой
Регистрация: 13.03.2009 [жалоба]
№7 Написал: Директор (Сегодня, 11:15) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
не так смешно как с головиным,но все же

Да брось ты, гораздо смешнее.
Регистрация: 4.04.2016 [жалоба]
№6 Написал: serg17 (Сегодня, 11:14) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
посидит на лавке и вернется в фнл
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:11) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
не так смешно как с головиным,но все же


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№4 Написал: matroskin Чебоксары-МО (Сегодня, 11:10) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
ну так-то парень года 3 назад подавал надежды, может там из него защитника доделают...


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Внуки российских футболистов никогда не напишут на машине "Спасибо деду за победу!" (С)
Регистрация: 13.08.2009 [жалоба]
№3 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:05) #
  • 0
  •  (4)

sanyapytilin,
Сейчас придёт Илюша в сопровождении чпокбургера и других объективных специалистов и на раз-два докажут, что ты не прав...)))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 11:03) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
))))))) смешная шутка

весёлый ты...осёл.. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 11:02) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
))))))) смешная шутка


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
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