Отец Кутепова: интерес европейских клубов к сыну пока на уровне слухов

Отец защитника "Спартака" и сборной России Ильи Кутепова, прокомментировал слухи о том, что его сын может перебраться в Европу."Все это пока на уровне слухов. Но скажу так: Илья с юных лет мечтал играть в Италии. И если бы там ему предложили условия даже немного худшие, чем в "Спартаке", уехал бы точно. Посмотрим, как сложится дальше, чемпионат мира – самая большая ярмарка.Думаю, чтобы футболисту расти, нужно уезжать. Меня в этом плане несколько английский чемпионат пугает. Там можно на скамейке сесть плотно. Почти у всех наших в Англии не получилось. А вот если в Италию позовут, это хороший вариант для сына", - сказал Кутепов старший.Напомним, что ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны дортмундской "Боруссии", "Вест Хэма", "Сассуоло" и еще несколько клубов.