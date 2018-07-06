A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Отец Кутепова: интерес европейских клубов к сыну пока на уровне слухов

Отец защитника "Спартака" и сборной России Ильи Кутепова, прокомментировал слухи о том, что его сын может перебраться в Европу.

"Все это пока на уровне слухов. Но скажу так: Илья с юных лет мечтал играть в Италии. И если бы там ему предложили условия даже немного худшие, чем в "Спартаке", уехал бы точно. Посмотрим, как сложится дальше, чемпионат мира – самая большая ярмарка.

Думаю, чтобы футболисту расти, нужно уезжать. Меня в этом плане несколько английский чемпионат пугает. Там можно на скамейке сесть плотно. Почти у всех наших в Англии не получилось. А вот если в Италию позовут, это хороший вариант для сына", - сказал Кутепов старший.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны дортмундской "Боруссии", "Вест Хэма", "Сассуоло" и еще несколько клубов.

Советский спорт
Теги: Кутепов Спартак
Сегодня, 13:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 15:13) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Папа у Васи силен в математике..." )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:17) #
  • +1
  •  (1)

Если не ошибаюсь, Кутепов рассказывал, что у него агент итальянец, причем до сих пор денег с него не брал. Пристроит в Италию или в другую хорошую лигу на пике спроса, своё возьмет.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№1 Написал: andrews74 Ухта (Сегодня, 14:10) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ну как защитнику расти и расти ему ещё. Но если будет спрос и есть желание самому поиграть за границей, надо отпускать.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.