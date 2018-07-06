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Отец Кутепова: интерес европейских клубов к сыну пока на уровне слухов
Отец защитника "Спартака" и сборной России Ильи Кутепова, прокомментировал слухи о том, что его сын может перебраться в Европу.
"Все это пока на уровне слухов. Но скажу так: Илья с юных лет мечтал играть в Италии. И если бы там ему предложили условия даже немного худшие, чем в "Спартаке", уехал бы точно. Посмотрим, как сложится дальше, чемпионат мира – самая большая ярмарка.
Думаю, чтобы футболисту расти, нужно уезжать. Меня в этом плане несколько английский чемпионат пугает. Там можно на скамейке сесть плотно. Почти у всех наших в Англии не получилось. А вот если в Италию позовут, это хороший вариант для сына", - сказал Кутепов старший.
Напомним, что ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны дортмундской "Боруссии", "Вест Хэма", "Сассуоло" и еще несколько клубов.
Советский спорт
"Все это пока на уровне слухов. Но скажу так: Илья с юных лет мечтал играть в Италии. И если бы там ему предложили условия даже немного худшие, чем в "Спартаке", уехал бы точно. Посмотрим, как сложится дальше, чемпионат мира – самая большая ярмарка.
Думаю, чтобы футболисту расти, нужно уезжать. Меня в этом плане несколько английский чемпионат пугает. Там можно на скамейке сесть плотно. Почти у всех наших в Англии не получилось. А вот если в Италию позовут, это хороший вариант для сына", - сказал Кутепов старший.
Напомним, что ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны дортмундской "Боруссии", "Вест Хэма", "Сассуоло" и еще несколько клубов.
Советский спорт
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