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Ромелу Лукаку: Неймар не актер (7)
Ромелу Лукаку: Неймар не актер (7)
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Анатолий Бышовец: если наши хорошо восстановились после 1/4, то шансы с Хорватией - 50 на 50 (1)
Анатолий Бышовец: если наши хорошо восстановились после 1/4, то шансы с Хорватией - 50 на 50 (1)
13:01
Жирков не принимает участие в последней тренировке сборной России перед матчем с Хорватами (1)
Жирков не принимает участие в последней тренировке сборной России перед матчем с Хорватами (1)
09:26
Георгий Черданцев: Россия и так прыгнула выше головы - думаю, Хорватия забьет больше 2 голов (31)
Георгий Черданцев: Россия и так прыгнула выше головы - думаю, Хорватия забьет больше 2 голов (31)
"Спартак" объявил о переходе Александра Ташаева
"Спартак" подписал контракт с полузащитником Александром Ташаевым.
В московской команде новобранец будет выходить на поле под 88-м номером.
Детали и сроки соглашения на данный момент неизвестны.
В прошлом сезоне 24-летний футболист провёл в Премьер-Лиге в составе "Динамо" 27 матчей, забил семь мячей и сделал шесть передач.
ФК "Спартак"
В московской команде новобранец будет выходить на поле под 88-м номером.
Детали и сроки соглашения на данный момент неизвестны.
В прошлом сезоне 24-летний футболист провёл в Премьер-Лиге в составе "Динамо" 27 матчей, забил семь мячей и сделал шесть передач.
ФК "Спартак"
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