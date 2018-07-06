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"Спартак" объявил о переходе Александра Ташаева

"Спартак" подписал контракт с полузащитником Александром Ташаевым.

В московской команде новобранец будет выходить на поле под 88-м номером.

Детали и сроки соглашения на данный момент неизвестны.

В прошлом сезоне 24-летний футболист провёл в Премьер-Лиге в составе "Динамо" 27 матчей, забил семь мячей и сделал шесть передач.

ФК "Спартак"
Теги: Ташаев Спартак Трансферы
Сегодня, 16:38
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16
(10)
№16 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 18:07) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не плохо!!!


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№15 Написал: marochkin.sergej Ivanovo (Сегодня, 18:04) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пусть динамовцы не обижаются на Ташаева, т.к. Динамо уже давно стало фарм-клубом Спартака, вспомним Бескова, Гаврилова, Бубнова, Ковтуна, Зобнина и теперь Ташаева. Все они принесли пользу не только Спартаку, но и сборной нашей страны.
Регистрация: 19.07.2014 [жалоба]
№14 Написал: nevada007 (Сегодня, 17:41) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Саня , поздравляем! Добро пожаловать в семью!... Успехов тебе!!!)
Регистрация: 27.05.2016 [жалоба]
№13 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 17:35) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот кто Динамо подгадил!



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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№12 Написал: safonas (Сегодня, 17:10) #
  • +4
  •  (10)

удачи парню, надеюсь продолжит прогрессировать


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№11 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 17:08) #
  • +3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Свершилось . Он - сродни Зобнину. Такой же пахарь на поле и в жизни - не выпячивается . Еще в январе - мечталось... с ним бы точно чемпионами стали... Спасибо - Федуну , о команде стал думать...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:07) #
  • -3
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sparwik53
добро пожаловать в клуб, где чтут и уважают историю

...какое-то сомнительное утверждение?

Цитата: sparwik53
обеспечивают теплый прием новичкам.



В слове тёплый забыл кавычки поставить.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№9 Написал: GS Москва (Сегодня, 16:50) #
  • -3
  •  (9)

Хвала Аллаху, один сериал на сайте закончился.
Ещё 3 остались.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№8 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 16:49) #
  • -3
  •  (9)
online

Цитата: manatee
За место с Промесом будет бороться

драться , как с женой
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№7 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:49) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Удачи парню,надеюсь будет игроком основы.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№6 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 16:49) #
  • +3
  •  (7)
online

уфюфь! Парню удачи и без травм !
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 16:46) #
  • +6
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Александр, КБ приветствуют тебя, добро пожаловать в клуб, где чтут и уважают историю и обеспечивают теплый прием новичкам.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№4 Написал: manatee Москва (Сегодня, 16:45) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А он где играет, если в кратце. Он же вроде левый пол. За место с Промесом будет бороться или всю бровку крыть может?
Регистрация: 16.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: marochkin.sergej Ivanovo (Сегодня, 16:44) #
  • +6
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дай бог, чтобы так же удачно как и Роман Зобнин.
Регистрация: 19.07.2014 [жалоба]
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:40) #
  • +4
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Ну наконец то,отличная новость для КБ!
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:39) #
  • +4
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Ну наконец то, удачи и без травм


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
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