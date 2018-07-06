"Спартак" объявил о переходе Александра Ташаева

"Спартак" подписал контракт с полузащитником Александром Ташаевым.В московской команде новобранец будет выходить на поле под 88-м номером.Детали и сроки соглашения на данный момент неизвестны.В прошлом сезоне 24-летний футболист провёл в Премьер-Лиге в составе "Динамо" 27 матчей, забил семь мячей и сделал шесть передач.