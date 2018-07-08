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"Зенит" забил пять голов в ворота "Динамо"

Товарищеский матч

"Зенит" – "Динамо" 5:0

Голы:Эрнани, 39, Джорджевич, 66, Мак, 81, Мак, 85

"Зенит": Лодыгин (Кержаков, 46), Анюков (Набиуллин, 61), Нету (Скроботов, 82), Мевля (Каккоев, 82), Чернов (Цаллагов, 61), Полоз (Нобоа, 61), Краневиттер (Мак, 61), Ригони (Шатов, 61), Оздоев, Эрнани (Юсупов, 58), Заболотный (Джорджевич, 57)

"Динамо": Шунин, Морозов (Темников, 62), Рыков, Шуньич (Осипенко, 57), Козлов, Хольмен, Рауш (Грулев, 57), Соснин (Москвичев, 46), Теттех, Панченко (Обольский, 66), Луценко (Марков, 46)

Предупреждения: Заболотный, 28, Соснин, 31
Теги: Зенит Динамо
Сегодня, 19:57
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(3)
№7 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 20:35) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Филимонов
Голы:Эрнани, 39, Джорджевич, 66, Мак, 81, Мак, 85

Кто еще один гол забил?

Невидимая рука рынка. sunglasses
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:20) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Всё прекрасно, но что-то подсказывает, что все эти ребята из второго тайма в аренду уйдут, большинство. Играть будет прошлогодний состав, процентов 80, а кого оставит Семак, не имеет значение. Потому что играть могут все, но не лучше основных.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: Белый Лис (Сегодня, 20:18) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: fc zenit spb-Russia
Мак за пол часа гол и две голевых. Красавец! Зато в прошлом сезоне Манчини оказался не нужен Мак и взамен купили Ригони

товарняки ни о чем не говорят
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 20:16) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Гандоны ! Я же ставил, на результативную ничью !....
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№3 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 20:13) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Мак за пол часа гол и две голевых. Красавец! Зато в прошлом сезоне Манчини оказался не нужен Мак и взамен купили Ригони. confused
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№2 Написал: Белый Лис (Сегодня, 20:06) #
  • +2
  •  (4)

Скроботов
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 20:00) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Голы:Эрнани, 39, Джорджевич, 66, Мак, 81, Мак, 85

Кто еще один гол забил?
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
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