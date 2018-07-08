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"Зенит" забил пять голов в ворота "Динамо"
Товарищеский матч
"Зенит" – "Динамо" 5:0
Голы:Эрнани, 39, Джорджевич, 66, Мак, 81, Мак, 85
"Зенит": Лодыгин (Кержаков, 46), Анюков (Набиуллин, 61), Нету (Скроботов, 82), Мевля (Каккоев, 82), Чернов (Цаллагов, 61), Полоз (Нобоа, 61), Краневиттер (Мак, 61), Ригони (Шатов, 61), Оздоев, Эрнани (Юсупов, 58), Заболотный (Джорджевич, 57)
"Динамо": Шунин, Морозов (Темников, 62), Рыков, Шуньич (Осипенко, 57), Козлов, Хольмен, Рауш (Грулев, 57), Соснин (Москвичев, 46), Теттех, Панченко (Обольский, 66), Луценко (Марков, 46)
Предупреждения: Заболотный, 28, Соснин, 31
"Зенит" – "Динамо" 5:0
Голы:Эрнани, 39, Джорджевич, 66, Мак, 81, Мак, 85
"Зенит": Лодыгин (Кержаков, 46), Анюков (Набиуллин, 61), Нету (Скроботов, 82), Мевля (Каккоев, 82), Чернов (Цаллагов, 61), Полоз (Нобоа, 61), Краневиттер (Мак, 61), Ригони (Шатов, 61), Оздоев, Эрнани (Юсупов, 58), Заболотный (Джорджевич, 57)
"Динамо": Шунин, Морозов (Темников, 62), Рыков, Шуньич (Осипенко, 57), Козлов, Хольмен, Рауш (Грулев, 57), Соснин (Москвичев, 46), Теттех, Панченко (Обольский, 66), Луценко (Марков, 46)
Предупреждения: Заболотный, 28, Соснин, 31
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