Ибрагим Цаллагов может продолжить карьеру в Испании или Германии

Защитник "Зенита" Ибрагим Цаллагов может продолжить карьеру в Испании или Швейцарии.Также у Цаллагова есть несколько предложений от клубов российской Премьер-Лиги.Кроме того, к игроку проявляет интерес одна из команд немецкой Бундеслиги, но россиянин идет вторым для этой позиции, так как клуб ведет переговоры с еще одним правым защитником.Тренерский штаб "Зенита" решил не брать Цаллагова на третий сбор. В петербургском клубе подыскивают варианты с арендой для игрока.