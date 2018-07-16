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Ибрагим Цаллагов может продолжить карьеру в Испании или Германии

Защитник "Зенита" Ибрагим Цаллагов может продолжить карьеру в Испании или Швейцарии.

Также у Цаллагова есть несколько предложений от клубов российской Премьер-Лиги.

Кроме того, к игроку проявляет интерес одна из команд немецкой Бундеслиги, но россиянин идет вторым для этой позиции, так как клуб ведет переговоры с еще одним правым защитником.

Тренерский штаб "Зенита" решил не брать Цаллагова на третий сбор. В петербургском клубе подыскивают варианты с арендой для игрока.

Sport24
Теги: Цаллагов Зенит
Сегодня, 22:03
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№1 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 22:24) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Даже - Нобель, с мозгами главного - "инсайдера" ПЛ, не смог бы додуматься до такой бредятины...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
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