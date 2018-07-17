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Владислав Безбородов рассудит "Локомотив" и ЦСКА в матче за Суперкубок

Матч за Суперкубок России, в котором сыграют "Локомотив" и ЦСКА, будет обслуживать арбитр Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

Бригада арбитров выглядит следующим образом:

Главный арбитр - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург);

Ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

Встреча за Суперкубок России пройдет 27 июля в Нижнем Новгороде.

РФС
Теги: Локомотив ЦСКА Безбородов
Сегодня, 21:01
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6
(2)
№6 Написал: скальп (Сегодня, 22:40) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: tantara002
Почему не авангард? Почему ЦКГ?

Потому что цыйска только на дурачка мог попасть
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№5 Написал: zozsarogov (Сегодня, 22:36) #
  • -2
  •  (2)
online

нaрод недaвно рaскрыли секрет стройного и подкаченого тела, не зaнимаясь спортом и без диет. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 17.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 22:03) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tantara002
Почему не авангард? Почему ЦКГ?


Ви таки хочите поговорить за то, хто и в пользу кого сочиняет и переписывает регулярно во время сезона регламент???


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№3 Написал: tantara002 (Сегодня, 21:46) #
  • -3
  •  (9)

Почему не авангард? Почему ЦКГ?


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: coban сегодня (Сегодня, 21:41) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ВИКНИКСОР
В прошлом году Суперкубок судил чудила.Адриано у Спартака не удалил и он потом забил ЛОКО.

Сколько информации в Вашей умной голове..
Я вот не помню уже что кони в суперпуперкубке делают..


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№1 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 21:06) #
  • -6
  •  (8)
online

В прошлом году Суперкубок судил чудила.Адриано у Спартака не удалил и он потом забил ЛОКО.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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