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Marca: Александр Головин не перейдет в "Барселону"

Как сообщает Marca, полузащитник ЦСКА Александр Головин в летнее трансферное окно не станет игроком "Барселоны".

Отмечается, что каталонцы действительно были заинтересованы в услугах 22-летнего футболиста, однако считают россиянина главной трансферной целью.

"Барселона" действительно ценила футбольные качества Головина, но до конца не была уверена, сумеет ли он адаптироваться к испанскому футболу, стилю игры команды и жизни в самом городе. Головин талантлив, но у него есть одно слабое место. Он говорит только по-русски, что затрудняет его адаптацию к любой команде за пределами его страны", - пишет Marca.
Теги: Головин ЦСКА Барселона Трансферы
Сегодня, 20:27
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(3)
№10 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 20:47) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
останется в конюшне,закончит в томи,хотя парень не плох но немного нервный


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№9 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:45) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kent71
Походу кто-то прикалывается над этим парнем,уже даже не смешно

да уже не "кто-то",а многие.хотя некоторые этого не понимают и верят в его исключительность и мегазвездность.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:44) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот и пойми эту Барселону, решила до скончания веков на Месси выезжать..., странно, очень странно? confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№7 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 20:42) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Походу кто-то прикалывается над этим парнем,уже даже не смешно..
Ну осталось завтра написать что не перейдёт в Реал ну ещё до кучи послезавтра в Баварию


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№6 Написал: Хоббит (Сегодня, 20:42) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Головин на дороге, по пути в топ-клуб smile Помнится, моталика про такого Головина песню сочинила, и клип про такой персонаж сняла, Turn The Page звать stuck_out_tongue_closed_eyes


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Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Полож взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:40) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну как же так?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№4 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 20:39) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Химки»
joy

А у Манчестера Юнайтед не хватило денег
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:36) #
  • 0
  •  (4)
online

Скоро выйдет иллюстрированная брошюра - "Сто лучших клубов мира куда я мог бы перейти". В соавторстве с какубивалычем конечно.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№2 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 20:35) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Химки»
Как жалко :))
А я уже футболку заказал:))
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№1 Написал: Хоббит (Сегодня, 20:34) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
joy
- Огласите весь список, пожалуйста!
joy
- ПЕСЧАНЫЙ КАРЬЕР - два человека! Цементный завод... Погрузка угля. Уборка конюшен.
stuck_out_tongue_closed_eyes


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Полож взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
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