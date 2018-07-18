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Вчера, 23:43
Криштиану дебютирует за "Ювентус" 12 августа в традиционном товарищеском матче с молодежкой
Криштиану дебютирует за "Ювентус" 12 августа в традиционном товарищеском матче с молодежкой
Вчера, 23:19
Алиссон официально стал игроком "Ливерпуля" (1)
Алиссон официально стал игроком "Ливерпуля" (1)
Вчера, 22:53
Самара - на дне, Саранск - топ. Рейтинг городов-хозяев ЧМ-2018, в которых побывал корреспондент Rusfootball.info (1)
Самара - на дне, Саранск - топ. Рейтинг городов-хозяев ЧМ-2018, в которых побывал корреспондент Rusfootball.info (1)
Вчера, 22:28
Адриано и Тимофеев тренировались по индивидуальной программе (1)
Адриано и Тимофеев тренировались по индивидуальной программе (1)
Вчера, 22:21
Окслейд-Чемберлен не сыграет в следующем сезоне
Окслейд-Чемберлен не сыграет в следующем сезоне
Вчера, 22:08
"Ювентус" вновь проявляет интерес к Александру Головину (21)
"Ювентус" вновь проявляет интерес к Александру Головину (21)
Вчера, 21:31
Михаил Лихачев: сборная России по пляжному футболу могла дать импульс команде Черчесова на ЧМ-2018 (2)
Михаил Лихачев: сборная России по пляжному футболу могла дать импульс команде Черчесова на ЧМ-2018 (2)
Вчера, 21:04
Кирилл Набабкин продлил контракт с ЦСКА до 2020 года (12)
Кирилл Набабкин продлил контракт с ЦСКА до 2020 года (12)
Вчера, 20:27
Marca: Александр Головин не перейдет в "Барселону" (34)
Marca: Александр Головин не перейдет в "Барселону" (34)
Вчера, 20:20
"Реал" планирует отдать в аренду 19-летнего украинского вратаря (2)
"Реал" планирует отдать в аренду 19-летнего украинского вратаря (2)
Вчера, 20:16
Владимир Путин хочет ввести аналог паспорта болельщика для всех массовых мероприятий (4)
Владимир Путин хочет ввести аналог паспорта болельщика для всех массовых мероприятий (4)
Вчера, 20:04
ФСЖР призывает журналистское сообщество не сотрудничать с Кирьяковым, пока он публично не извинится перед Рабинером (11)
ФСЖР призывает журналистское сообщество не сотрудничать с Кирьяковым, пока он публично не извинится перед Рабинером (11)
Вчера, 19:26
Игорь Рабинер подал заявление в полицию на Кирьякова (31)
Игорь Рабинер подал заявление в полицию на Кирьякова (31)
Вчера, 19:17
Фанаты "Севильи" намерены бойкотировать матч за Суперкубок Испании против "Барселоны" (2)
Фанаты "Севильи" намерены бойкотировать матч за Суперкубок Испании против "Барселоны" (2)
Вчера, 19:11
Дмитрий Медведев считает, что успех на ЧМ-2018 поможет развитию детско-юношеского футбола (4)
Дмитрий Медведев считает, что успех на ЧМ-2018 поможет развитию детско-юношеского футбола (4)
Вчера, 18:45
Арена ЧМ-2018 в Волгограде будет называться "Победа" (2)
Арена ЧМ-2018 в Волгограде будет называться "Победа" (2)
Вчера, 18:35
Евгений Гинер: русский народ всегда был открытым и добрым (6)
Евгений Гинер: русский народ всегда был открытым и добрым (6)
Вчера, 17:45
Рамзан Кадыров написал стихотворение о сборной России на ЧМ и предложил Слепакову выпустить песню (6)
Рамзан Кадыров написал стихотворение о сборной России на ЧМ и предложил Слепакову выпустить песню (6)
Вчера, 17:19
Алан Дзагоев: перед серией пенальти с Хорватией понял, что мало кто пойдет их бить (13)
Алан Дзагоев: перед серией пенальти с Хорватией понял, что мало кто пойдет их бить (13)
Вчера, 17:09
"Локомотив" заплатил за Эдера 500 тысяч евро
"Локомотив" заплатил за Эдера 500 тысяч евро
Вчера, 17:02
Алекс Сандро договорился о контракте с "ПСЖ"
Алекс Сандро договорился о контракте с "ПСЖ"
Вчера, 16:38
"Ювентус" опроверг информацию о приглашении Зидана
"Ювентус" опроверг информацию о приглашении Зидана
Вчера, 16:06
"Ливерпуль" заплатит "Роме" за Алиссона 87 миллионов долларов (6)
"Ливерпуль" заплатит "Роме" за Алиссона 87 миллионов долларов (6)
Вчера, 15:34
Евгений Гинер: любой игрок, кого я попрошу, останется в ЦСКА (26)
Евгений Гинер: любой игрок, кого я попрошу, останется в ЦСКА (26)
Вчера, 15:24
Владислав Безбородов: был ошарашен, когда Червиченко назвал меня самым продажным судьей (10)
Владислав Безбородов: был ошарашен, когда Червиченко назвал меня самым продажным судьей (10)
Вчера, 14:40
Сергей Прядкин: РФПЛ вступает в сезон с новым имиджем и новым контрактом с "Матч ТВ" (4)
Сергей Прядкин: РФПЛ вступает в сезон с новым имиджем и новым контрактом с "Матч ТВ" (4)
Вчера, 14:31
Более 90 процентов россиян на ЧМ-2018 болели за сборную России (3)
Более 90 процентов россиян на ЧМ-2018 болели за сборную России (3)
Вчера, 14:23
Директор "Мордовии": 26,5 тысяч зрителей на первом матче ФНЛ? Это эффект чемпионата мира (3)
Директор "Мордовии": 26,5 тысяч зрителей на первом матче ФНЛ? Это эффект чемпионата мира (3)
Вчера, 14:17
Кирьяков врезал Рабинеру, ультрас «Торпедо» против темнокожего русского, веселый старт ФНЛ. Наш футбол вернулся (6)
Кирьяков врезал Рабинеру, ультрас «Торпедо» против темнокожего русского, веселый старт ФНЛ. Наш футбол вернулся (6)
Вчера, 14:02
Россияне считают Игоря Акинфеева лучшим игроком ЧМ-2018 (17)
Россияне считают Игоря Акинфеева лучшим игроком ЧМ-2018 (17)
Вчера, 12:53
Четыре европейских клуба интересуются Паваром
Четыре европейских клуба интересуются Паваром
Вчера, 12:37
Ассоциация туроператоров России: после ЧМ-2018 ожидаем увеличения туристического потока на 20 процентов в 2019 году (3)
Ассоциация туроператоров России: после ЧМ-2018 ожидаем увеличения туристического потока на 20 процентов в 2019 году (3)
Вчера, 12:29
Эден Азар достиг устной договоренности с "Реалом" (3)
Эден Азар достиг устной договоренности с "Реалом" (3)
Кирилл Набабкин продлил контракт с ЦСКА до 2020 года
Защитник Кирилл Набабкин продолжит выступать за ЦСКА.
31-летний футболист подписал с ЦСКА двухлетний контракт.
Набабкин выступает за армейский клуб с 2010 года.
ПФК ЦСКА
31-летний футболист подписал с ЦСКА двухлетний контракт.
Набабкин выступает за армейский клуб с 2010 года.
ПФК ЦСКА
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