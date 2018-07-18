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Кирилл Набабкин продлил контракт с ЦСКА до 2020 года

Защитник Кирилл Набабкин продолжит выступать за ЦСКА.

31-летний футболист подписал с ЦСКА двухлетний контракт.

Набабкин выступает за армейский клуб с 2010 года.

ПФК ЦСКА
Теги: Набабкин ЦСКА
Вчера, 21:04
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12
(2)
№12 Написал: Павел Салоков (Вчера, 22:46) #
  • -3
  •  (3)

нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№11 Написал: xxxxx Клинсбург (Вчера, 22:42) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Не он продлил, а ему продлили. Потому что без вариантов.


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Гинер, не мучай Клуб.
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
№10 Написал: GPS (Вчера, 22:33) #
  • -1
  •  (3)

Набабкин-Щенников - отличная связка. Больше и не нужно защитников.
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№9 Написал: Sash79 Москва (Вчера, 22:31) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Очень много было у него возможностей, но пока не тянет... К сожалению....
Регистрация: 26.11.2017 [жалоба]
№8 Написал: Хоббит (Вчера, 21:50) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
ага слили Верблюда.

Там еще Витек-негритенок снова на Пальму полез laughing 5 лет в пампасах его ловили, еще 5 будут


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№7 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 21:47) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ПавКо
Нормуль... ГВК потихоньку и бюджет подразгрузил, и контракты переподписал....

ага слили Верблюда. Переподписали Набабкина. smiley
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№6 Написал: Ильюша золото Тушино (Вчера, 21:45) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Хоббит,
Как у твоей мамаши-сучки? joy


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Est. 2008
пердак мой звенит, копытное - мой прародитель! (Ц) плешивый кафхат
Регистрация: 29.04.2018 [жалоба]
№5 Написал: Хоббит (Вчера, 21:32) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Колян Безмолвный
Отдайте паспорт Набабкину!

У него только ветеринарный stuck_out_tongue_winking_eye


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: ПавКо Тушино-М (Вчера, 21:26) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Нормуль... ГВК потихоньку и бюджет подразгрузил, и контракты переподписал.... wink

Цитата: Колян Безмолвный
Отдайте паспорт Набабкину!

куйня... они с Щенниковым и Ко у нас патриоты!!! smirk


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: Колян Безмолвный (Вчера, 21:25) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Отдайте паспорт Набабкину!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: kent71 Рим (Вчера, 21:10) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Какой нахрен Набабкин здесь Головин в центре внимания))


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№1 Написал: Хоббит (Вчера, 21:07) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Вечномолодое дарование, что вот прям совсем скоро заиграет smile На кожаной флейте разве что


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Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
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