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"Зенит" показал новую гостевую форму

Пресс-служба "Зенита" опубликовала фотографии второго комплекта игровой формы на сезон-2018/19.

Гостевая форма выполнена в белом цвете с голубыми рукавами.

Технический спонсор "Зенита" – американский производитель экипировки Nike.

"Зенит" показал новую гостевую форму


ФК "Зенит"
Теги: Зенит
Сегодня, 16:32
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8
(1)
№8 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:18) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»

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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№7 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:57) #
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  •  (1)

Гостевая форма выполнена в белом цвете с голубыми рукавами.
Гена переиначит в лазурный цвет всё равно laughing


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№6 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:56) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kent71
Такое ощущение что будут играть в футбол Газпром и Лукойл



Не! Россети на подходе!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 16:40) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Такое ощущение что будут играть в футбол Газпром и Лукойл


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№4 Написал: Гастэряну (Сегодня, 16:37) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Хоббит
Засунь взад!"

дефективный, а правда говорят, что плешивой коровьей лепехе далеко за 50 годков?
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№3 Написал: Черный Лис (Сегодня, 16:36) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
И тут "владелец" - в пол живота.

Ну хоть поменьше, да и название команды можно увидеть blush
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:33) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
И тут "владелец" - в пол живота.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Хоббит (Сегодня, 16:33) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Ночнушка. А раньше была пижама


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Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
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