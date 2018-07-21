Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:22
Россия будет консультировать Катар в вопросах строительства и оборудования стадионов к ЧМ-2022 (5)
Россия будет консультировать Катар в вопросах строительства и оборудования стадионов к ЧМ-2022 (5)
14:54
Президент ФНЛ: все пять клубов ФНЛ из городов чемпионата мира хотят играть на новых стадионах (1)
Президент ФНЛ: все пять клубов ФНЛ из городов чемпионата мира хотят играть на новых стадионах (1)
11:44
Валерий Непомнящий: Дзюба мог сказать старшему партнёру: "Старая кляча, будешь нормально играть?" (12)
Валерий Непомнящий: Дзюба мог сказать старшему партнёру: "Старая кляча, будешь нормально играть?" (12)
11:17
Киран Триппьер при переходе в "Реал" может стать самым дорогостоящим английским футболистом в истории (3)
Киран Триппьер при переходе в "Реал" может стать самым дорогостоящим английским футболистом в истории (3)
Вчера, 23:54
Марадона в Минске будет проживать в шикарном особняке (4)
Марадона в Минске будет проживать в шикарном особняке (4)
Вчера, 23:37
Рабинер: ЧМ? Скучно. Где файеры? Где трехэтажный мат? Вот на Суперкубке оторвемся наконец! (36)
Рабинер: ЧМ? Скучно. Где файеры? Где трехэтажный мат? Вот на Суперкубке оторвемся наконец! (36)
Вчера, 23:21
Фернандо в матче с "Трабзонспором" получил травму спины (9)
Фернандо в матче с "Трабзонспором" получил травму спины (9)
Вчера, 23:13
СМИ узнали подробности конфликта игроков сборной Аргентины с Сампаоли после матча с Хорватией (7)
СМИ узнали подробности конфликта игроков сборной Аргентины с Сампаоли после матча с Хорватией (7)
Братья Березуцкие объявили о завершении карьеры
Защитники московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие объявили о завершении карьры.
"16 лет в одном клубе — невероятный срок. В тот момент, когда мы в 19 лет подписывали свои первые контракты с ПФК ЦСКА, невозможно было даже мечтать о том, что наш путь в красно-синих цветах будет столь долгим и успешным.
После стольких лет в клубе, который стал по-настоящему родным, с такой невероятной поддержкой болельщиков, поставить точку крайне непросто. Именно поэтому принятие решения заняло так много времени — все прошедшие месяцы мы взвешивали «за» и «против», советовались с родными и близкими, общались с Евгением Ленноровичем, Романом Юрьевичем, Виктором Михайловичем.
Осознать, что пора начинать новый этап жизни, для профессионального спортсмена всегда непросто, и многие не чувствуют этот момент. Для нас это время пришло. Сегодня с лёгкой грустью, но с полной уверенностью в своём решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов.
Наша карьера сложилась так, как мы не осмеливались и мечтать. Невероятное количество трофеев с ПФК ЦСКА, 1033 матча за клуб и 159 игр за национальную сборную на двоих, множество индивидуальных и командных наград, феноменальная поддержка болельщиков — всё это навсегда останется с нами.
Особенно рады тому, что успели поиграть на новом стадионе, которого ждали с момента своего прихода в клуб. Сложно описать, какие ощущения мы испытывали, выходя на поле домашней арены, как окрыляла и двигала вперёд атмосфера, создаваемая болельщиками. Стадионы, на которых мы проводили свои игры до этого, были гостеприимными хозяевами, но ничто не сравнится с ощущением дома.
ПФК ЦСКА стал неотъемлемой частью нашей жизни, и мы будем поддерживать красно-синих, теперь уже в качестве болельщиков. Сейчас строится новая, молодая команда, и на её становление понадобится время. Но мы не сомневаемся, что наша молодёжь сможет достойно защищать цвета великого клуба.
В заключение хотим сказать искреннее спасибо всем, кто сопровождал нас на этом длинном, нелёгком, но потрясающем пути. Спасибо руководству клуба, всем тренерам, с которыми мы имели честь работать на протяжении этих лет, партнёрам по команде, с которыми мы завоевали столько трофеев, работникам клуба, с которыми мы разделили столько радостных моментов, и болельщикам, которые были рядом с нами c первой и до последней игры" — говорится в сообщении братьев Березуцких.
ПФК ЦСКА
"16 лет в одном клубе — невероятный срок. В тот момент, когда мы в 19 лет подписывали свои первые контракты с ПФК ЦСКА, невозможно было даже мечтать о том, что наш путь в красно-синих цветах будет столь долгим и успешным.
После стольких лет в клубе, который стал по-настоящему родным, с такой невероятной поддержкой болельщиков, поставить точку крайне непросто. Именно поэтому принятие решения заняло так много времени — все прошедшие месяцы мы взвешивали «за» и «против», советовались с родными и близкими, общались с Евгением Ленноровичем, Романом Юрьевичем, Виктором Михайловичем.
Осознать, что пора начинать новый этап жизни, для профессионального спортсмена всегда непросто, и многие не чувствуют этот момент. Для нас это время пришло. Сегодня с лёгкой грустью, но с полной уверенностью в своём решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов.
Наша карьера сложилась так, как мы не осмеливались и мечтать. Невероятное количество трофеев с ПФК ЦСКА, 1033 матча за клуб и 159 игр за национальную сборную на двоих, множество индивидуальных и командных наград, феноменальная поддержка болельщиков — всё это навсегда останется с нами.
Особенно рады тому, что успели поиграть на новом стадионе, которого ждали с момента своего прихода в клуб. Сложно описать, какие ощущения мы испытывали, выходя на поле домашней арены, как окрыляла и двигала вперёд атмосфера, создаваемая болельщиками. Стадионы, на которых мы проводили свои игры до этого, были гостеприимными хозяевами, но ничто не сравнится с ощущением дома.
ПФК ЦСКА стал неотъемлемой частью нашей жизни, и мы будем поддерживать красно-синих, теперь уже в качестве болельщиков. Сейчас строится новая, молодая команда, и на её становление понадобится время. Но мы не сомневаемся, что наша молодёжь сможет достойно защищать цвета великого клуба.
В заключение хотим сказать искреннее спасибо всем, кто сопровождал нас на этом длинном, нелёгком, но потрясающем пути. Спасибо руководству клуба, всем тренерам, с которыми мы имели честь работать на протяжении этих лет, партнёрам по команде, с которыми мы завоевали столько трофеев, работникам клуба, с которыми мы разделили столько радостных моментов, и болельщикам, которые были рядом с нами c первой и до последней игры" — говорится в сообщении братьев Березуцких.
ПФК ЦСКА
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.