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Братья Березуцкие объявили о завершении карьеры

Защитники московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие объявили о завершении карьры.

"16 лет в одном клубе — невероятный срок. В тот момент, когда мы в 19 лет подписывали свои первые контракты с ПФК ЦСКА, невозможно было даже мечтать о том, что наш путь в красно-синих цветах будет столь долгим и успешным.

После стольких лет в клубе, который стал по-настоящему родным, с такой невероятной поддержкой болельщиков, поставить точку крайне непросто. Именно поэтому принятие решения заняло так много времени — все прошедшие месяцы мы взвешивали «за» и «против», советовались с родными и близкими, общались с Евгением Ленноровичем, Романом Юрьевичем, Виктором Михайловичем.

Осознать, что пора начинать новый этап жизни, для профессионального спортсмена всегда непросто, и многие не чувствуют этот момент. Для нас это время пришло. Сегодня с лёгкой грустью, но с полной уверенностью в своём решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов.

Наша карьера сложилась так, как мы не осмеливались и мечтать. Невероятное количество трофеев с ПФК ЦСКА, 1033 матча за клуб и 159 игр за национальную сборную на двоих, множество индивидуальных и командных наград, феноменальная поддержка болельщиков — всё это навсегда останется с нами.

Особенно рады тому, что успели поиграть на новом стадионе, которого ждали с момента своего прихода в клуб. Сложно описать, какие ощущения мы испытывали, выходя на поле домашней арены, как окрыляла и двигала вперёд атмосфера, создаваемая болельщиками. Стадионы, на которых мы проводили свои игры до этого, были гостеприимными хозяевами, но ничто не сравнится с ощущением дома.

ПФК ЦСКА стал неотъемлемой частью нашей жизни, и мы будем поддерживать красно-синих, теперь уже в качестве болельщиков. Сейчас строится новая, молодая команда, и на её становление понадобится время. Но мы не сомневаемся, что наша молодёжь сможет достойно защищать цвета великого клуба.

В заключение хотим сказать искреннее спасибо всем, кто сопровождал нас на этом длинном, нелёгком, но потрясающем пути. Спасибо руководству клуба, всем тренерам, с которыми мы имели честь работать на протяжении этих лет, партнёрам по команде, с которыми мы завоевали столько трофеев, работникам клуба, с которыми мы разделили столько радостных моментов, и болельщикам, которые были рядом с нами c первой и до последней игры" — говорится в сообщении братьев Березуцких.

ПФК ЦСКА
Теги: Березуцкий В. ЦСКА
Сегодня, 18:15
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№33 Написал: tantara002 (Сегодня, 19:17) #
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online

Цитата: tiki
но порой морально приятно уделать того, кто до этого орал хрень во всю глотку,

Как ты это представляешь? Кого морально ты тут уделал и каким способом !?


--------------------
Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№32 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:16) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tantara002
Цитата: Хоббит
Ща погоди, еще немного, расскажут

Все якобы адекваты, тут же переобуются как только Спартак проиграет оф игру.

За 10 лет что я тут, встретил всего пару настоящих коней.
Остальные ничем не отличаются от постоянных посетителей данного ресурса.

почему же так категорично
я лично не терплю злорадства
но порой морально приятно уделать того, кто до этого орал хрень во всю глотку, а потом обделывается. но это так...на секунду приятно
но и гадить на ветке, где люди все таки много добились (я про братьев) - какой смысл?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№31 Написал: s.o.b. (Сегодня, 19:15) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Успехов в новых начинаниях bowtie
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
№30 Написал: tantara002 (Сегодня, 19:08) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Хоббит
Ща погоди, еще немного, расскажут

Все якобы адекваты, тут же переобуются как только Спартак проиграет оф игру.

За 10 лет что я тут, встретил всего пару настоящих коней.
Остальные ничем не отличаются от постоянных посетителей данного ресурса.


--------------------
Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№29 Написал: Хоббит (Сегодня, 19:05) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tantara002
Гляжу тут, ишаки в адекватов заигрываются ?
Ну ну.

Ща погоди, еще немного, расскажут, что сестры поленовы - не костоломы деревянные. Урфинджусы куевы


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№28 Написал: tantara002 (Сегодня, 19:03) #
  • -2
  •  (4)
online

Гляжу тут, ишаки в адекватов заигрываются ?
Ну ну.


--------------------
Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№27 Написал: цыган (Сегодня, 19:01) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: L77
Цитата: цыган
Илюха и тара с гребнем типичные, идеальные болельщики Спартака. Спартаковцы, вы согласны?


Нет. Какое отношение два петуха илюша и сирожа имеют к Спартаку и болельщикам? Да никакого. Две штатные чепушилы. Они 90% своего говна откладывают на ветках про ЦСКА и Зенит. Спартак их особо не интересует.

Два мyдака с упоротым кретинизмом пытаются казаться остроумными , коверкают фамилии игроков ЦСК;А и Зенита, будто это каким- то образом поможет Спартаку в очередной раз не обосраться с трофеями)))

А спартачей- тут немало нормальных.

Спасибо
Регистрация: 23.08.2017 [жалоба]
№26 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 18:58) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Уходят братья, ушел Игнашевич. Я их оценил как хороших игроков и достойных соперников. Болелам ЦСКА не впадать в отчаяние. Жизнь продолжается. Удачи парням в дальнейшем.


--------------------
Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№25 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 18:58) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Спасибо братьям Василию и Алексею Березуцким за годы игры в футболке ЦСКА и за победы!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№24 Написал: Гастэряну (Сегодня, 18:54) #
  • +2
  •  (8)

Хоббит,
tantara002,
дебилы, вам на двоих сто лет, а интеллекта на одну свинью не наберёте
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№23 Написал: L77 Камбоджа (Сегодня, 18:53) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: цыган
Илюха и тара с гребнем типичные, идеальные болельщики Спартака. Спартаковцы, вы согласны?


Нет. Какое отношение два петуха илюша и сирожа имеют к Спартаку и болельщикам? Да никакого. Две штатные чепушилы. Они 90% своего говна откладывают на ветках про ЦСКА и Зенит. Спартак их особо не интересует.

Два мyдака с упоротым кретинизмом пытаются казаться остроумными , коверкают фамилии игроков ЦСК;А и Зенита, будто это каким- то образом поможет Спартаку в очередной раз не обосраться с трофеями)))

А спартачей- тут немало нормальных.
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№22 Написал: tantara002 (Сегодня, 18:53) #
  • -6
  •  (6)
online

Цитата: Хоббит
Конскую колбасу изготовлять

Казылык!


--------------------
Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№21 Написал: Хоббит (Сегодня, 18:48) #
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Колян Безмолвный
теперь на пилораму наверное пойдут работать

В коптильню. Конскую колбасу изготовлять помогут


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№20 Написал: Гастэряну (Сегодня, 18:48) #
  • +3
  •  (3)

Достойная и долгая спортивная карьера! У каждого около двух десятков титулов!
Спасибо за игру и преданность клубу и успехов в дальнейшем!
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№19 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 18:48) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ушла целая эпоха нашего футбола. Удачи мужикам в дальнейшей жизни!


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№18 Написал: SuperDimon Тула (Сегодня, 18:41) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
Удачи, парни!!! Спасибо за игру и верность клубу!!!
Регистрация: 4.04.2013 [жалоба]
№17 Написал: цыган (Сегодня, 18:37) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Илюха и тара с гребнем типичные, идеальные болельщики Спартака. Спартаковцы, вы согласны? Графу с ними не справиться.
Регистрация: 23.08.2017 [жалоба]
№16 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 18:36) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
теперь на пилораму наверное пойдут работать
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№15 Написал: Хоббит (Сегодня, 18:31) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Смотрящий
когда мы в 19 лет подписывали свои первые контракты с ПФК ЦСКА

Ой какая новость!
А это кто в центре? Насрали?!


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№14 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 18:31) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Ребята спасибо Вам , успехов в дальнейшей жизни . Братья подводят черту под активным выступлением , вот ростовский и Питерский болельщики говорят спасибо им, но почему " спартаковские " судя по личным данным свинячат? Карма такая?
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
№13 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:31) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Хоббит
Цитата: Смотрящий
респект за верность клубу.

Торпедо Москва?

тогда уж Смена или Зил, но не Торпедо-Лужники. но все таки всерьез они стали играть именно в ЦСКА
Дель Пьеро тоже не в Юве начинал, а ведь его ассоциируют именно с этим клубом


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№12 Написал: tantara002 (Сегодня, 18:30) #
  • -9
  •  (13)
online

Цитата: utekay
Цитата: tantara002
У рукожопа начали коленки трястись.

отлезь, гнида

Ты что, охyел что ли, валет?


--------------------
Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№11 Написал: паровоз (Сегодня, 18:29) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
достойные соперники! удачи в дальнейшем!
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
№10 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 18:27) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хоббит
Цитата: Смотрящий
респект за верность клубу.

Торпедо Москва?

когда мы в 19 лет подписывали свои первые контракты с ПФК ЦСКА


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№9 Написал: Хоббит (Сегодня, 18:26) #
  • -14
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Смотрящий
респект за верность клубу.

Торпедо Москва?


--------------------
Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№8 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 18:24) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо за игру, респект за верность клубу.
Удачи в дальнейшем на спортивном (уверен) пути.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:23) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tantara002
У рукожопа начали коленки трястись.

отлезь, гнида


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№6 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 18:22) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Спасибо за игру! Удачи в жизни!
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№5 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 18:22) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
tantara002,
Объёбок ты,рваный...
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
№4 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 18:21) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Поколение отличных защитников уходит. Огромное уважение за достойную карьеру!
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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