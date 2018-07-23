Ролан Гусев: Березуцкие поспешили с завершением карьеры

Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:03
Сергей Веденеев: "Зенит" входит в число сильных клубов, но в играх на вылет хочется соперника послабее
Сергей Веденеев: "Зенит" входит в число сильных клубов, но в играх на вылет хочется соперника послабее
15:13
"Зенит" в 3-м раунде квалификации ЛЕ встретится с победителем пары "Динамо" (Минск) - "Дунайска Штреда" (22)
"Зенит" в 3-м раунде квалификации ЛЕ встретится с победителем пары "Динамо" (Минск) - "Дунайска Штреда" (22)
14:13
Валерий Рейнгольд: зачем весь год бороться за ЛЧ, если не проходить потом ПАОК или "Базель"? (16)
Валерий Рейнгольд: зачем весь год бороться за ЛЧ, если не проходить потом ПАОК или "Базель"? (16)
13:32
Дзюба: до первого матча сборной на ЧМ нашему автобусу показывали средние пальцы, а после - сердечки. Россия, что тут скажешь! (2)
Дзюба: до первого матча сборной на ЧМ нашему автобусу показывали средние пальцы, а после - сердечки. Россия, что тут скажешь! (2)
12:14
Артем Дзюба: на вокзале ко мне подошел мальчик - из-за его рассказа я чуть не прослезился (13)
Артем Дзюба: на вокзале ко мне подошел мальчик - из-за его рассказа я чуть не прослезился (13)
11:44
Златко Далич о предложениях из Азии: я второй тренер мира. 5 млн долларов в год — слишком мало (7)
Златко Далич о предложениях из Азии: я второй тренер мира. 5 млн долларов в год — слишком мало (7)
10:44
Сергей Прядкин: оборудование VAR очень дорогое. Если ФИФА оставит – будет применять в РФПЛ (13)
Сергей Прядкин: оборудование VAR очень дорогое. Если ФИФА оставит – будет применять в РФПЛ (13)
09:16
"Сток Сити" приобрел Макклейна (1)
"Сток Сити" приобрел Макклейна (1)
08:55
Из-за нехватки финансов "Анжи" не мог приобрести авиабилеты в Екатеринбург на игру с "Уралом" (16)
Из-за нехватки финансов "Анжи" не мог приобрести авиабилеты в Екатеринбург на игру с "Уралом" (16)
08:36
Легендарный колумбийский вратарь Рене Игита жестко ответил оскорбившему его фанату (видео) (4)
Легендарный колумбийский вратарь Рене Игита жестко ответил оскорбившему его фанату (видео) (4)
03:36
Дмитрий Черышев: болельщики держали игроков "Нижнего Новгорода" в тонусе, не давали расслабиться
Дмитрий Черышев: болельщики держали игроков "Нижнего Новгорода" в тонусе, не давали расслабиться
03:36
Александр Побегалов: если бы играли в манеже, это бы значило, что что-то неправильно в российском футболе (1)
Александр Побегалов: если бы играли в манеже, это бы значило, что что-то неправильно в российском футболе (1)
Ролан Гусев: Березуцкие поспешили с завершением карьеры
Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал завершение карьеры защитников армейцев Алексея и Василия Березуцких.
"ЦСКА — команда, из которой совсем не хочется уходить. Там такая атмосфера, такие люди собраны! Я не думаю, что игроки с большим желанием покидают армейский клуб. Но в футболе неизбежен момент, когда уходить нужно. Игроки сами чувствуют его. Хотя я считаю, что Березуцкие поспешили. У них есть силы и возможности играть еще. Братьям болельщики не кричали с трибун: "Уходи!", журналисты ничего подобного не писали. Они ушли на пике. Для футболистов это дорого стоит. Это люди с трофеями. Если бы они и тот же Серега Игнашевич не выиграли столько всего с ЦСКА, все более спокойно восприняли бы их уход из команды. Из ЦСКА уходило много игроков, но братья и Игнашевич писали историю. Когда такие футболисты завершают карьеру, то всю грусть и сожаление невозможно передать словами. С их именами связаны все большие победы красно-синих в 2000-х", - цитирует Гусева "Матч ТВ".
"ЦСКА — команда, из которой совсем не хочется уходить. Там такая атмосфера, такие люди собраны! Я не думаю, что игроки с большим желанием покидают армейский клуб. Но в футболе неизбежен момент, когда уходить нужно. Игроки сами чувствуют его. Хотя я считаю, что Березуцкие поспешили. У них есть силы и возможности играть еще. Братьям болельщики не кричали с трибун: "Уходи!", журналисты ничего подобного не писали. Они ушли на пике. Для футболистов это дорого стоит. Это люди с трофеями. Если бы они и тот же Серега Игнашевич не выиграли столько всего с ЦСКА, все более спокойно восприняли бы их уход из команды. Из ЦСКА уходило много игроков, но братья и Игнашевич писали историю. Когда такие футболисты завершают карьеру, то всю грусть и сожаление невозможно передать словами. С их именами связаны все большие победы красно-синих в 2000-х", - цитирует Гусева "Матч ТВ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.