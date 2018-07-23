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Ролан Гусев: Березуцкие поспешили с завершением карьеры

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал завершение карьеры защитников армейцев Алексея и Василия Березуцких.

"ЦСКА — команда, из которой совсем не хочется уходить. Там такая атмосфера, такие люди собраны! Я не думаю, что игроки с большим желанием покидают армейский клуб. Но в футболе неизбежен момент, когда уходить нужно. Игроки сами чувствуют его. Хотя я считаю, что Березуцкие поспешили. У них есть силы и возможности играть еще. Братьям болельщики не кричали с трибун: "Уходи!", журналисты ничего подобного не писали. Они ушли на пике. Для футболистов это дорого стоит. Это люди с трофеями. Если бы они и тот же Серега Игнашевич не выиграли столько всего с ЦСКА, все более спокойно восприняли бы их уход из команды. Из ЦСКА уходило много игроков, но братья и Игнашевич писали историю. Когда такие футболисты завершают карьеру, то всю грусть и сожаление невозможно передать словами. С их именами связаны все большие победы красно-синих в 2000-х", - цитирует Гусева "Матч ТВ".
Теги: Гусев Березуцкий В. Березуцкий А. ЦСКА
Сегодня, 16:49
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(4)
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 17:48) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бомбануло у патлатого
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 17:23) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Миша Люберцы
Этот все - скулит , не успокоится. То стонал, про то, как будет играть сборная. без двух "деревянных". теперь печаль за ослов : как же так без них ... осиротели...

осиротеет только наш коэффициент в европе после вашего недолгого выступления в ЛЧ.и говорит он по факту верно - за коней они еще могли бы попылить.ушли на пике карьеры
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
№1 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 17:06) #
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Этот все - скулит , не успокоится. То стонал, про то, как будет играть сборная. без двух "деревянных". теперь печаль за ослов : как же так без них ... осиротели...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
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