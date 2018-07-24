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Контракт РПЛ с "Матч ТВ" поддержали только "Зенит" и "Локомотив"

Контракт РПЛ с "Матч ТВ" на трансляцию матчей чемпионата России получил одобрение лишь от двух клубов лиги.

В обсуждении соглашения принимало участие лишь ЦСКА, "Спартак", "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар". Предлагаемый вариант четырехлетнего контракта поддержали только "Зенит" и "Локомотив".

"Бизнес Online"
Теги: Зенит Локомотив
Сегодня, 18:01
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4
(2)
№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 18:47) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Терек»
Самые прогосударственные клубики поддержали, ничего удивительного. Не просто же так дрезину в чемпионы вытянули
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:22) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
КОНТРАКТ РПЛ С "МАТЧ ТВ" ПОДДЕРЖАЛИ ТОЛЬКО "ЗЕНИТ" И "ЛОКОМОТИВ"


питерские держаться вместе


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№2 Написал: SVN (Сегодня, 18:15) #
  • -1
  •  (5)
online

а почему другие 11 клубов не позвали?
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 18:07) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Волга НН»
Если снова не будет показывать топовые матчи ,так нахера он нужен.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
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