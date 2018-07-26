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Сергей Силкин: очень хочется, чтобы у Семака все получилось в "Зените"
Известный российский специалист Сергей Силкин пожелал главному тренеру "Зенита" Сергею Семаку удачи в преддверии старта нового сезона.
"Пока мы не видели его в деле, но, конечно, от него ждут борьбы за титул. Если в команду делается столько вложений, то она должна решать самые амбициозные задачи. Все говорит о том, что «Зенит» обязан претендовать на чемпионство. С другой стороны, в том сезоне все были готовы поздравлять петербуржцев с титулом уже после первых пяти туров, но потом их игра словно растворилась. Правильно говорят – от великого до смешного один шаг. Готов ли Семак к такому вызову? Очень хочется, чтобы у него все получилось. Все-таки Сергей в каждой своей команде добивался уважения со стороны футболистов, руководства, болельщиков. Это говорит о нем как о порядочном человеке и настоящем профессионале. К тому же он доказал свою состоятельность в "Уфе", создав боеспособную команду. Для него сейчас самое главное – найти общий язык с футболистами и утвердиться как тренер. Без контакта с игроками добиться успеха будет сложно. Не буду ничего прогнозировать – просто пожелаю Сергею удачи!" – приводит его слова Sportbox.
"Пока мы не видели его в деле, но, конечно, от него ждут борьбы за титул. Если в команду делается столько вложений, то она должна решать самые амбициозные задачи. Все говорит о том, что «Зенит» обязан претендовать на чемпионство. С другой стороны, в том сезоне все были готовы поздравлять петербуржцев с титулом уже после первых пяти туров, но потом их игра словно растворилась. Правильно говорят – от великого до смешного один шаг. Готов ли Семак к такому вызову? Очень хочется, чтобы у него все получилось. Все-таки Сергей в каждой своей команде добивался уважения со стороны футболистов, руководства, болельщиков. Это говорит о нем как о порядочном человеке и настоящем профессионале. К тому же он доказал свою состоятельность в "Уфе", создав боеспособную команду. Для него сейчас самое главное – найти общий язык с футболистами и утвердиться как тренер. Без контакта с игроками добиться успеха будет сложно. Не буду ничего прогнозировать – просто пожелаю Сергею удачи!" – приводит его слова Sportbox.
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