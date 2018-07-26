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Сергей Силкин: очень хочется, чтобы у Семака все получилось в "Зените"

Известный российский специалист Сергей Силкин пожелал главному тренеру "Зенита" Сергею Семаку удачи в преддверии старта нового сезона.

"Пока мы не видели его в деле, но, конечно, от него ждут борьбы за титул. Если в команду делается столько вложений, то она должна решать самые амбициозные задачи. Все говорит о том, что «Зенит» обязан претендовать на чемпионство. С другой стороны, в том сезоне все были готовы поздравлять петербуржцев с титулом уже после первых пяти туров, но потом их игра словно растворилась. Правильно говорят – от великого до смешного один шаг. Готов ли Семак к такому вызову? Очень хочется, чтобы у него все получилось. Все-таки Сергей в каждой своей команде добивался уважения со стороны футболистов, руководства, болельщиков. Это говорит о нем как о порядочном человеке и настоящем профессионале. К тому же он доказал свою состоятельность в "Уфе", создав боеспособную команду. Для него сейчас самое главное – найти общий язык с футболистами и утвердиться как тренер. Без контакта с игроками добиться успеха будет сложно. Не буду ничего прогнозировать – просто пожелаю Сергею удачи!" – приводит его слова Sportbox.
Теги: Силкин Семак Зенит
Сегодня, 18:48
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(1)
№4 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 21:00) #
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Болеет за:
ЦСКА
Хоть и не болею за Зенит, но очень желаю успехов Семаку. Сергей Богданыч удачи!
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№3 Написал: spiri (Сегодня, 20:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
думаю,ВСЕ только ЗА!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№2 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 20:28) #
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Сергею Богдановичу и Зениту успешного сезона...
Регистрация: 24.10.2012 [жалоба]
№1 Написал: casabl (Сегодня, 20:16) #
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Сергею Богданычу -удачи и успеха!
Хватит макаронников кормить.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
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