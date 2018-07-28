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Конфликт, в результате которого погиб болельщик ЦСКА, произошел на бытовой почве

В ночь на 27 июля на Курском вокзале в результате массовой драки погиб 30-летний болельщик ЦСКА Игорь Соколовский.

Как утверждает телеграм-канал SIL0VIKI, данный инцидент не имеет никакого отношения к столкновениям между болельщиками. Конфликт произошел на бытовой почве между людьми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщается, что драка началась еще в поезде незадолго до подъезда к Москве. На перроне Курского вокзала молодые люди продолжили выяснять отношения. В конечном счете несколько человек повалили Соколовского на землю и стали по нему прыгать. Молодой человек скончался до того, как на место прибежали полицейские.

8 хулиганов, участвовавших в драке, задержаны. Остальные объявлены в розыск.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 19:32
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(2)
№3 Написал: sheluch Кёниград (Сегодня, 19:52) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Что у людей в головах? Жир?
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:40) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
а на какой еще, если народ бухой? вряд ли они переживали за трансфер Витиньо


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 19:34) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
какой садизм... worried
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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