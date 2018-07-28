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Валерий Рейнгольд: по настроению, желанию и самоотдаче у меня к "Спартаку" вопросов нет

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Оренбурга" (1:0) в 1-м туре Премьер-Лиги.

- О матче:

Честно говоря, "Спартак" играл не в оптимальном составе, а по игрокам обеих команд было видно, что в целом, коллективы не в форме. Некоторые футболисты мне понравились, некоторые - не особо. Главное - взяли три очка. При счёте 1:0 я опасался, что команда вновь упустит победу, как это неоднократно было в предыдущем сезоне. Но в этот раз начало сезона хорошее. Команда играла без паники, имела огромное преимущество. Хотя, многие футболисты не в форме, взять того же Квинси Промеса. Ему не хватает чуть-чуть здесь, чуть-чуть там, и в итоге не хватает многого: реакции, движения, скорости. Это говорит о том, что форму оптимальную ещё не набрали.

А в целом, по настроению, желанию и самоотдаче у меня к "Спартаку" вопросов нет, всё было профессионально. Отмечу и "Оренбург": после быстрого гола подумал, что сейчас "поплывут", но нет, команда неплохо оборонялась. Хотя, думаю, учитывая недостаток мастерства, "Оренбургу" с каждым туром придётся тяжелее, ведь сейчас есть силы после отдыха, но когда силы уходят - играешь на мастерстве, а его нет, поэтому команду ждёт тяжёлый сезон.

"Спартаку" нужно набирать и продолжать побеждать, не терять очки в таких играх, как сегодня. В следующем туре уже матч с "Локомотивом". Но начало уже положено.

- Об игроках "Спартака" в минувшем матче:

Максименко сыграл уверенно, хотя работы у него было немного. А вот Жиго я ставлю "пятёрку". Он не только помог команде не пропустить, но и забил победный гол. Его уровень мы сможем увидеть в матче против более сильных команд. Хорошее впечатление оставил Зобнин, он в порядке, видно, что сумасшедший профессионал, себя после сборной не распустил, и в целом, он был лучшим игроком матча, очень понравился, смотрелся очень солидно.

Ташаев в одном моменте сыграл просто изумительно, и если бы попал в створ - был бы гол. Хотел себя показать, много двигался, отрицательных действий в его исполнении не увидел. Понравился Ещенко, не талантом, а проделанным объёмом работы. А ещё понравился Комбаров, которого со счетов после непопадания в сборную сбрасывать не стоит. Сегодня он сыграл на очень высоком уровне, особенно в первом тайме.
Теги: Спартак Рейнгольд Оренбург
Сегодня, 22:03
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