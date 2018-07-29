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Олег Фоменко: Смолов лидер не только на поле, но и за полем

Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко после поражения от "Рубина" в первом туре РПЛ (1:2) заявил, что команда провалила первые 25 минут игры и отметил влияние на команду Федора Смолова.

- Плохо начали игру, - сказал Фоменко. - Первые 25 минут только втягивались. Проиграли всю борьбу "Рубину". Потом выровняли игру, она была равная. Затем была ошибка, недоразумение и 1:2. Возможно, в Казани сказалось волнение. Настрой на игру был великолепный. Приехали за победой.

- Довольны ли вы игрой Федора Смолова?

- Федор - лидер не только на поле, но и за полем. Когда встал вопрос, кто будет капитаном, то поговорили с ребятами и решили, что Смолов будет капитаном. Он психологически устойчивый человек. Повязка дает определенную степень ответственности. Надеемся, что он проявит себя, как лидер команды.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Фоменко Смолов Краснодар Рубин
Сегодня, 21:21
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6
(0)
№6 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:44) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Помню как краснодарское глорье в один голос кричало что Шалимова нужно увольнять)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: Бриг (Сегодня, 22:08) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Короче, по весне посмотрим , чем этот "экстримент" с тренерским штабом закончится..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№4 Написал: Black Buffalo Краснодар (Сегодня, 21:48) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Гол + "пас"


--------------------
Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016 [жалоба]
№3 Написал: Barmaley (Сегодня, 21:44) #
  • +2
  •  (2)
online

Устойчиво психологически Смолов бомбанул пенальти мимо ворот в игре с Хорватами. Да и на поле его не было видно после замены Дзюбы.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: РостовПапа (Сегодня, 21:28) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Городской пижон
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 21:25) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Терек»
- Федор - лидер не только на поле, но и за полем. Когда встал вопрос, кто будет капитаном, то поговорили с ребятами и решили, что Смолов будет капитаном. Он психологически устойчивый человек.

Особенно после матча с Хорватией (начиная от серии пенальти), была видна психологическая устойчивость Смолова. Я очень рад, что краснодаром такие дилетанты рулят, хоть в ЛЧ не будут позорить Россию.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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