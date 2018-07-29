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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Олег Фоменко: Смолов лидер не только на поле, но и за полем
Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко после поражения от "Рубина" в первом туре РПЛ (1:2) заявил, что команда провалила первые 25 минут игры и отметил влияние на команду Федора Смолова.
- Плохо начали игру, - сказал Фоменко. - Первые 25 минут только втягивались. Проиграли всю борьбу "Рубину". Потом выровняли игру, она была равная. Затем была ошибка, недоразумение и 1:2. Возможно, в Казани сказалось волнение. Настрой на игру был великолепный. Приехали за победой.
- Довольны ли вы игрой Федора Смолова?
- Федор - лидер не только на поле, но и за полем. Когда встал вопрос, кто будет капитаном, то поговорили с ребятами и решили, что Смолов будет капитаном. Он психологически устойчивый человек. Повязка дает определенную степень ответственности. Надеемся, что он проявит себя, как лидер команды.
"Спорт-Экспресс"
- Плохо начали игру, - сказал Фоменко. - Первые 25 минут только втягивались. Проиграли всю борьбу "Рубину". Потом выровняли игру, она была равная. Затем была ошибка, недоразумение и 1:2. Возможно, в Казани сказалось волнение. Настрой на игру был великолепный. Приехали за победой.
- Довольны ли вы игрой Федора Смолова?
- Федор - лидер не только на поле, но и за полем. Когда встал вопрос, кто будет капитаном, то поговорили с ребятами и решили, что Смолов будет капитаном. Он психологически устойчивый человек. Повязка дает определенную степень ответственности. Надеемся, что он проявит себя, как лидер команды.
"Спорт-Экспресс"
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