"Сейчас с нами тренируется много ребят из академии. Уровень академии ЦСКА можно понять по Кисляку и Лукину. Но особое внимание остановил бы на Кисляке. Он меня очень впечатлил", - цитирует Челестини "Чемпионат".
19-летний полузащитник Матвей Кисляк является воспитанником Академии московского ЦСКА. В основной команде "армейцев" хавбек находится с января 2024 года. Контракт игрока с красно-синими действует до лета 2028 года. В минувшем сезоне Кисляк провел за команду 22 матча в чемпионате России, в которых забил гол и отдал результативную передачу. Также на его счету три забитых мяча в 11 играх Кубка страны.
"Он меня очень впечатлил". Челестини выделил в составе ЦСКА одного игрока
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высоко оценил полузащитника "армейцев" Матвея Кисляка.
Фото: ПФК ЦСКА