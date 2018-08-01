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Опять самый посещаемый в Восточной Европе? Чемпионат мира вернул в Самару большой футбол
«Крылья» открыли продажу билетов на матч с ЦСКА только в пятницу, но уже в субботу сообщили, что покупать больше нечего. 45-тысячная «Самара Арена» заполнялась долго и до отказа не забилась, но нулевая ничья на ней всё равно собрала наибольшую аудиторию в постмундиалевском туре. Автор Rusfootball.info не мог пропустить такое событие.
Судьба болельщика «Крыльев Советов» - не из завидных. Кто постарше, тот помнит и участвовал в футбольном буме, разыгравшемся в Самаре на стыке веков. У нас в жизни были ярчайшие моменты, но вот уже много лет им приходится жить только воспоминаниями – видеть то, что происходит в последние годы, тяжело.
Молодое поколение знает о тех временах по рассказам и роликам в Youtube, так что им даже, наверное, легче. Они привыкли к пустому стадиону, унылой игре, а теперь ещё и к вылетам команды, которая до 2014 года оставалась единственной не московской, которая принимала участие во всех розыгрышах высшей лиги чемпионата России.
Так что для кого-то вчерашний матч был возвращением в славное прошлое, а для кого-то – событием совершенно новым, тем более что многие вчера вообще первый раз побывали на футболе. Кому-то игры чемпионата мира оказались не по карману, кому-то не повезло в лотерее ФИФА, кого-то не привлекали вывески тестовых весенних матчей с «Факелом» и «Кубанью». А кому-то, и таких много, на футбол до успехов нашей сборной было абсолютно всё равно, а теперь они шли посмотреть на заслуженных мастеров спорта Акинфеева и Фернандеса. Кто-то, наверное, ещё и на Головина с Дзагоевым. А может и на Дзюбу.
В любом случае, сборная России сделала страну футбольной: даже среди бабушек у подъездов разговоры идут о том, какой Дзюба красавец, какой маленький в сравнении с футболистами Путин, а не о том, почему Ирка из 69-й – проститутка, Вадик из 228-й – наркоман, и что было во вчерашнее серии мыльной оперы по России-1.
Продажа билетов и почему (не) нужен Fan-ID
Сотрудники клуба неоднократно заявляли, в том числе и на официальном сайте, о трудностях интеграции билетной системы клуба в систему стадиона. Абонементы запустили в продажу за неделю до матча. Это по-прежнему обычные карточки для прохода на стадион, хотя у того же «Ростова» это ещё и дебетовая карта «Альфа Банка». Билеты (минимальная цена – 400 рублей) пустили в продажу только в пятницу. Многие воспользовались электронным сервисом, который временами не работал, но всё же позволял обзавестись билетами, не выходя из дома.
Билеты раскупили менее чем за двое суток, потому непрошаренные люди остались без первого в жизни похода на футбол. На эту публику ориентировались перекупщики: ничто не мешало им закупить кучу билетов и перепродавать их на тысячу дороже. Судя по свободным местам на арене, преуспели не все, но спрос был велик, поэтому многие наверняка остались в плюсе. Подсобили ещё и болельщики ЦСКА: из-за невыкупа гостевой квоты «Крылья» в день матча пустили ещё партию билетов, которые можно было получить за любую покупку в клубном магазине. На футбол можно было попасть за 70 рублей.
Игра была раем для перекупщиков: огромный спрос и не такая высокая цена, как на ЧМ, чтобы остаться в прибыли. Если чемпионат отсекал часть клиентуры из-за Fan ID, которого у многих не было, то здесь купить билет мог любой человек, захотевший спонтанно сходить на футбол.
Это и плюс, и минус одновременно. Когда билеты уже были раскуплены, обратилась далёкая от футбола одногруппница с вопросом, на какие места лучше брать. С системой Fan-ID она бы не пошла ни на какой футбол, но поскольку у меня семейная поездка на футбол сорвалась, ничто не помешало ей купить билеты у меня по номиналу, как в кассе. Удобно – билеты не пропали, посещаемость не упала. С другой стороны, это действительно стимулирует деятельность перекупщиков, которые не позволяют состояться аншлагу.
Транспортная проблема
Гости Самары восхищались пешеходным (на время ЧМ) историческим центром города и обрамляющей его набережной. Летняя Самара – действительно город-курорт. Но на стадион из центра надо добираться через весь город, по сути за его черту. Стадион стоит в чистом поле, занимает огромную территорию, где нет ничего.
Из-за требований ФИФА по последней миле трамвайное кольцо построили вдалеке от арены, но способа добраться ближе нет. После ЧМ трамвай перестал быть скоростным и бесплатным – в переполненном транспорте, который следует со всеми остановками, надо умудриться отдать кондуктору 25 рублей.
На тестовые матчи и игры мундиаля ходили также шатлы-автобусы, но теперь это в прошлом. В распоряжении горожан только обычный транспорт, от которого необходимо вышагивать 2 километра. А до этого стоять в душной пробке на круто отстроенном, радующем водителей, современном, но всё равно не всегда справляющемся с потоком Московском шоссе.
Матч заканчивался в 22 часа по местному времени. Допустим, за 20-30 минут болельщики бы дошагали до Московского и сели бы на транспорт, но в целом по городу в такое время транспорт уже не ходит, поэтому добраться домой даже с пересадками было возможно только на такси. Очевидное решение – ехать на собственном автомобиле, но для этого надо успеть занять место на северной парковке, от которой к стадиону пилить те же 2 километра пешком. Поиски других вариантов сокращения расстояния тоже не дадут.
Именно поэтому я и перепродал билеты одногруппнице. Её компания, кстати, бросила машину в городе и пересела на трамвай. Мои мама с дядей в своём возрасте – не спортсмены-ходоки, тем более после тяжёлого дня. Но возможности подвезти их близко к стадиону не было, хотя рядом располагаются ОГРОМНЫЕ ПАРКОВКИ. Место там полагается купившим абонемент за 18 тысяч. А также СМИ, но из-за бардака в пресс-службе автопропуск я так и не получил, поплатившись за нежелание лишний раз беспокоить заваленных работой сотрудников и понадеявшись на прежние договорённости и заверения, что всё сделано с запасом.
Но проблемы журналистов болельщиков не интересуют, а вот проблемы болельщиков – наоборот. ФИФА никаких парковок болельщиков не выделяет, но сейчас никакого требования последней мили нет. Так попробуйте сделать посещение матчей удобным! Власти обещают, но пока не сделано ничего: шагайте пешком, а ОГРОМНЫЕ ПАРКОВКИ у стадиона будут выглядеть так.
Подписи к видео не очень удачные и личные, потому что на парковки всех матчей ЧМ я почему-то попадал без проблем, а на «Крылья» не смог. Но сути это не меняет: огромная площадь пустует без дела, хотя можно устроить даже платные парковки для болельщиков.
Но волна ажиотажа после чемпионата мира, именитый соперник, отличная летняя погода и новый стадион свели на нет все недочёты организаторов. Возможно, люди придут и на «Оренбург» в следующие выходные. Но чем глубже в осень, тем комфортнее должен становиться стадион, на котором от буфетов остались лишь редкие воспоминания, тем легче должна быть дорога до него (а не пешком под дождём 2 километра). Иначе на игре с «Ахматом» в ноябре мы увидим привычные 4-5 тысяч зрителей, если увидим.
«Крылья» и ЦСКА в тренде чемпионата
Обе команды выставили схемы с 3 центральными защитниками и выдали не самую зрелищную игру, хотя на стадионе она не клонила в сон. При 40 тысячах зрителей и подкаты Мияйловича смотрелись зрелищно. Хотя буквально за 5 минут до начала матча, когда команды уже выходили на поле, посещаемость вызывала серьёзные опасения – стадион был заполнен чуть более чем наполовину, хотя проход вроде бы проходил быстро.
Но в процессе игры арена неплохо заполнилась, а во втором тайме зрители по самарской традиции включили фонарики.
Наследие чемпионата мира сохранилось в виде огромного количества мониторов на столах для прессы. Удобно, но саму медиатрибуну необходимо уменьшать. Там получается просто проходной двор, она никогда не будет использоваться журналистами в ФИФАшном объёме.
Нулевым исходом все остались довольны: для многих зрителей ЦСКА был серебряным призёром с героями Акинфеевым и Фернандесом, а более разбирающиеся видели силу новой команды в Суперкубке, потому ничью можно было считать достижением для «Крыльев». Да и сама игра не вызвала отторжения – игроки действительно пахали, отрабатывали и не старались не сидеть у своих ворот.
Разнос от Гончаренко
Послематчевые пресс-конференции в премьер-лиге имеют не так много смысла: все уже послушали и напечатали, что тренеры сказали в телеэфире. Но в зале для пресс-конференций вчера оказалось много журналистов, которые оперативно оккупировали стол с печеньками и прочими сладостями. Приход Виктора Гончаренко застал врасплох всех. Я стоял вдалеке от печенек, но всё равно запись с приходом тренера ЦСКА включить не успел. Только конец разноса попал на видео.
Виктор Михалыч показал себя настоящим боссом и сразу навёл порядок, будто в раздевалке. «Журналисты», которым на этой пресс-конференции было абсолютно ничего не надо, среди которых были и дети, реально создавали впечатление проходного двора. При этом ещё большее уважение Гончаренко вызывал ответами на вопросы после такой встречи. Спокойно, адекватно, без гонора.
Если у Гончаренко проблема в резком обновлении команды, то вот у Тихонов, напротив, говорил об отсутствии больших изменений: «Нам тяжело, мы почти таким же составом вышли из ФНЛ». Естественно, Андрей Валерьевич возвысил соперника, вспомнив о Суперкубке и заявив, что играть на четвёртый день – это абсолютно нормально, хотя всю прошлую весну жаловался на тяжёлый график. Но критиковать Тихонова вчера, в отличие от большинства матчей прошлого сезона, не хотелось – его команда выглядела достойно, добилась результата и не оттолкнула болельщиков от новых походов на стадион.
Пока шёл разговор с тренерами, в микст-зоне с журналистами разговаривали футболисты «Крыльев». Некоторым коллегам хватило и одного игрока: записали и пошли, задача выполнена. Они вместе с поедателями печенек, естественно, были оповещены о порядке и месте выдачи автопропусков, в отличие от двух единственных корреспондентов в Самаре, которые работают на издание федерального масштаба, ходят на все матчи и остаются в миксте до последнего игрока.
«Армейцев», впрочем, не дождались и мы: примерно половина команды почему-то прошагала через микст-зону (за годы игры с ветеранами ЦСКА Фёдор Чалов научился отказывать в интервью), а половина, включая Игоря Акинфеева, ушла через потаённые ходы. Как всегда за всех всё сказал Виктор Михалыч, который покидал стадион как раз вместе с Чаловым.
И всё-таки в этот вечер покидать «Самара Арену» можно было только в хорошем настроении. Из-за особенностей российского строительства изначально безумно красивый проект на деле превратился в бетонно-металлическую унылость, которая выглядит потрясающе только в тёмное время суток. Все матчи чемпионата мира на «Самара Арене» почему-то игрались днём, потому про такой вид мы успели подзабыть. Тем приятнее было его снова увидеть. Виктор Гончаренко попал в точку, говоря о лигочемпионской ауре на стадионе.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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Обороне явно выше. Оценки матча "Крылья Советов" - ЦСКА
Судьба болельщика «Крыльев Советов» - не из завидных. Кто постарше, тот помнит и участвовал в футбольном буме, разыгравшемся в Самаре на стыке веков. У нас в жизни были ярчайшие моменты, но вот уже много лет им приходится жить только воспоминаниями – видеть то, что происходит в последние годы, тяжело.
Молодое поколение знает о тех временах по рассказам и роликам в Youtube, так что им даже, наверное, легче. Они привыкли к пустому стадиону, унылой игре, а теперь ещё и к вылетам команды, которая до 2014 года оставалась единственной не московской, которая принимала участие во всех розыгрышах высшей лиги чемпионата России.
Так что для кого-то вчерашний матч был возвращением в славное прошлое, а для кого-то – событием совершенно новым, тем более что многие вчера вообще первый раз побывали на футболе. Кому-то игры чемпионата мира оказались не по карману, кому-то не повезло в лотерее ФИФА, кого-то не привлекали вывески тестовых весенних матчей с «Факелом» и «Кубанью». А кому-то, и таких много, на футбол до успехов нашей сборной было абсолютно всё равно, а теперь они шли посмотреть на заслуженных мастеров спорта Акинфеева и Фернандеса. Кто-то, наверное, ещё и на Головина с Дзагоевым. А может и на Дзюбу.
В любом случае, сборная России сделала страну футбольной: даже среди бабушек у подъездов разговоры идут о том, какой Дзюба красавец, какой маленький в сравнении с футболистами Путин, а не о том, почему Ирка из 69-й – проститутка, Вадик из 228-й – наркоман, и что было во вчерашнее серии мыльной оперы по России-1.
Продажа билетов и почему (не) нужен Fan-ID
Сотрудники клуба неоднократно заявляли, в том числе и на официальном сайте, о трудностях интеграции билетной системы клуба в систему стадиона. Абонементы запустили в продажу за неделю до матча. Это по-прежнему обычные карточки для прохода на стадион, хотя у того же «Ростова» это ещё и дебетовая карта «Альфа Банка». Билеты (минимальная цена – 400 рублей) пустили в продажу только в пятницу. Многие воспользовались электронным сервисом, который временами не работал, но всё же позволял обзавестись билетами, не выходя из дома.
Билеты раскупили менее чем за двое суток, потому непрошаренные люди остались без первого в жизни похода на футбол. На эту публику ориентировались перекупщики: ничто не мешало им закупить кучу билетов и перепродавать их на тысячу дороже. Судя по свободным местам на арене, преуспели не все, но спрос был велик, поэтому многие наверняка остались в плюсе. Подсобили ещё и болельщики ЦСКА: из-за невыкупа гостевой квоты «Крылья» в день матча пустили ещё партию билетов, которые можно было получить за любую покупку в клубном магазине. На футбол можно было попасть за 70 рублей.
Игра была раем для перекупщиков: огромный спрос и не такая высокая цена, как на ЧМ, чтобы остаться в прибыли. Если чемпионат отсекал часть клиентуры из-за Fan ID, которого у многих не было, то здесь купить билет мог любой человек, захотевший спонтанно сходить на футбол.
Это и плюс, и минус одновременно. Когда билеты уже были раскуплены, обратилась далёкая от футбола одногруппница с вопросом, на какие места лучше брать. С системой Fan-ID она бы не пошла ни на какой футбол, но поскольку у меня семейная поездка на футбол сорвалась, ничто не помешало ей купить билеты у меня по номиналу, как в кассе. Удобно – билеты не пропали, посещаемость не упала. С другой стороны, это действительно стимулирует деятельность перекупщиков, которые не позволяют состояться аншлагу.
Транспортная проблема
Гости Самары восхищались пешеходным (на время ЧМ) историческим центром города и обрамляющей его набережной. Летняя Самара – действительно город-курорт. Но на стадион из центра надо добираться через весь город, по сути за его черту. Стадион стоит в чистом поле, занимает огромную территорию, где нет ничего.
Из-за требований ФИФА по последней миле трамвайное кольцо построили вдалеке от арены, но способа добраться ближе нет. После ЧМ трамвай перестал быть скоростным и бесплатным – в переполненном транспорте, который следует со всеми остановками, надо умудриться отдать кондуктору 25 рублей.
На тестовые матчи и игры мундиаля ходили также шатлы-автобусы, но теперь это в прошлом. В распоряжении горожан только обычный транспорт, от которого необходимо вышагивать 2 километра. А до этого стоять в душной пробке на круто отстроенном, радующем водителей, современном, но всё равно не всегда справляющемся с потоком Московском шоссе.
Матч заканчивался в 22 часа по местному времени. Допустим, за 20-30 минут болельщики бы дошагали до Московского и сели бы на транспорт, но в целом по городу в такое время транспорт уже не ходит, поэтому добраться домой даже с пересадками было возможно только на такси. Очевидное решение – ехать на собственном автомобиле, но для этого надо успеть занять место на северной парковке, от которой к стадиону пилить те же 2 километра пешком. Поиски других вариантов сокращения расстояния тоже не дадут.
Именно поэтому я и перепродал билеты одногруппнице. Её компания, кстати, бросила машину в городе и пересела на трамвай. Мои мама с дядей в своём возрасте – не спортсмены-ходоки, тем более после тяжёлого дня. Но возможности подвезти их близко к стадиону не было, хотя рядом располагаются ОГРОМНЫЕ ПАРКОВКИ. Место там полагается купившим абонемент за 18 тысяч. А также СМИ, но из-за бардака в пресс-службе автопропуск я так и не получил, поплатившись за нежелание лишний раз беспокоить заваленных работой сотрудников и понадеявшись на прежние договорённости и заверения, что всё сделано с запасом.
Но проблемы журналистов болельщиков не интересуют, а вот проблемы болельщиков – наоборот. ФИФА никаких парковок болельщиков не выделяет, но сейчас никакого требования последней мили нет. Так попробуйте сделать посещение матчей удобным! Власти обещают, но пока не сделано ничего: шагайте пешком, а ОГРОМНЫЕ ПАРКОВКИ у стадиона будут выглядеть так.
Печально, что все автопропуска на матч #КрыльяЦСКА оказались разобраны. pic.twitter.com/rfM0URjSmK— Роман Гуськов (@GuskovRoman) July 31, 2018
Подписи к видео не очень удачные и личные, потому что на парковки всех матчей ЧМ я почему-то попадал без проблем, а на «Крылья» не смог. Но сути это не меняет: огромная площадь пустует без дела, хотя можно устроить даже платные парковки для болельщиков.
На чемпионате мира мест на парковке для сми всем хватало, но на #КрыльяЦСКА очевиден дефицит, да? pic.twitter.com/x32qgivOvc— Роман Гуськов (@GuskovRoman) July 31, 2018
Но волна ажиотажа после чемпионата мира, именитый соперник, отличная летняя погода и новый стадион свели на нет все недочёты организаторов. Возможно, люди придут и на «Оренбург» в следующие выходные. Но чем глубже в осень, тем комфортнее должен становиться стадион, на котором от буфетов остались лишь редкие воспоминания, тем легче должна быть дорога до него (а не пешком под дождём 2 километра). Иначе на игре с «Ахматом» в ноябре мы увидим привычные 4-5 тысяч зрителей, если увидим.
«Крылья» и ЦСКА в тренде чемпионата
Обе команды выставили схемы с 3 центральными защитниками и выдали не самую зрелищную игру, хотя на стадионе она не клонила в сон. При 40 тысячах зрителей и подкаты Мияйловича смотрелись зрелищно. Хотя буквально за 5 минут до начала матча, когда команды уже выходили на поле, посещаемость вызывала серьёзные опасения – стадион был заполнен чуть более чем наполовину, хотя проход вроде бы проходил быстро.
В Самаре весьма своеобразное понимание слова "аншлаг" и фразы "все билеты проданы" #КрыльяЦСКА pic.twitter.com/rqjtgBEfiX— Роман Гуськов (@GuskovRoman) July 31, 2018
Но в процессе игры арена неплохо заполнилась, а во втором тайме зрители по самарской традиции включили фонарики.
До 40 не дотянули, но народ все же подошёл. Красиво #КрыльяЦСКА pic.twitter.com/36vHbUUQLH— Роман Гуськов (@GuskovRoman) July 31, 2018
Наследие чемпионата мира сохранилось в виде огромного количества мониторов на столах для прессы. Удобно, но саму медиатрибуну необходимо уменьшать. Там получается просто проходной двор, она никогда не будет использоваться журналистами в ФИФАшном объёме.
Нулевым исходом все остались довольны: для многих зрителей ЦСКА был серебряным призёром с героями Акинфеевым и Фернандесом, а более разбирающиеся видели силу новой команды в Суперкубке, потому ничью можно было считать достижением для «Крыльев». Да и сама игра не вызвала отторжения – игроки действительно пахали, отрабатывали и не старались не сидеть у своих ворот.
Разнос от Гончаренко
Послематчевые пресс-конференции в премьер-лиге имеют не так много смысла: все уже послушали и напечатали, что тренеры сказали в телеэфире. Но в зале для пресс-конференций вчера оказалось много журналистов, которые оперативно оккупировали стол с печеньками и прочими сладостями. Приход Виктора Гончаренко застал врасплох всех. Я стоял вдалеке от печенек, но всё равно запись с приходом тренера ЦСКА включить не успел. Только конец разноса попал на видео.
Виктор Михалыч показал себя настоящим боссом и сразу навёл порядок, будто в раздевалке. «Журналисты», которым на этой пресс-конференции было абсолютно ничего не надо, среди которых были и дети, реально создавали впечатление проходного двора. При этом ещё большее уважение Гончаренко вызывал ответами на вопросы после такой встречи. Спокойно, адекватно, без гонора.
Если у Гончаренко проблема в резком обновлении команды, то вот у Тихонов, напротив, говорил об отсутствии больших изменений: «Нам тяжело, мы почти таким же составом вышли из ФНЛ». Естественно, Андрей Валерьевич возвысил соперника, вспомнив о Суперкубке и заявив, что играть на четвёртый день – это абсолютно нормально, хотя всю прошлую весну жаловался на тяжёлый график. Но критиковать Тихонова вчера, в отличие от большинства матчей прошлого сезона, не хотелось – его команда выглядела достойно, добилась результата и не оттолкнула болельщиков от новых походов на стадион.
Пока шёл разговор с тренерами, в микст-зоне с журналистами разговаривали футболисты «Крыльев». Некоторым коллегам хватило и одного игрока: записали и пошли, задача выполнена. Они вместе с поедателями печенек, естественно, были оповещены о порядке и месте выдачи автопропусков, в отличие от двух единственных корреспондентов в Самаре, которые работают на издание федерального масштаба, ходят на все матчи и остаются в миксте до последнего игрока.
«Армейцев», впрочем, не дождались и мы: примерно половина команды почему-то прошагала через микст-зону (за годы игры с ветеранами ЦСКА Фёдор Чалов научился отказывать в интервью), а половина, включая Игоря Акинфеева, ушла через потаённые ходы. Как всегда за всех всё сказал Виктор Михалыч, который покидал стадион как раз вместе с Чаловым.
И всё-таки в этот вечер покидать «Самара Арену» можно было только в хорошем настроении. Из-за особенностей российского строительства изначально безумно красивый проект на деле превратился в бетонно-металлическую унылость, которая выглядит потрясающе только в тёмное время суток. Все матчи чемпионата мира на «Самара Арене» почему-то игрались днём, потому про такой вид мы успели подзабыть. Тем приятнее было его снова увидеть. Виктор Гончаренко попал в точку, говоря о лигочемпионской ауре на стадионе.
Наконец-то Самара Арена ночная и красивая #КрыльяЦСКА pic.twitter.com/MD7eVQPz3M— Роман Гуськов (@GuskovRoman) July 31, 2018
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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Обороне явно выше. Оценки матча "Крылья Советов" - ЦСКА
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