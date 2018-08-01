Опять самый посещаемый в Восточной Европе? Чемпионат мира вернул в Самару большой футбол

Печально, что все автопропуска на матч #КрыльяЦСКА оказались разобраны. pic.twitter.com/rfM0URjSmK — Роман Гуськов (@GuskovRoman) July 31, 2018

На чемпионате мира мест на парковке для сми всем хватало, но на #КрыльяЦСКА очевиден дефицит, да? pic.twitter.com/x32qgivOvc — Роман Гуськов (@GuskovRoman) July 31, 2018

В Самаре весьма своеобразное понимание слова "аншлаг" и фразы "все билеты проданы" #КрыльяЦСКА pic.twitter.com/rqjtgBEfiX — Роман Гуськов (@GuskovRoman) July 31, 2018

До 40 не дотянули, но народ все же подошёл. Красиво #КрыльяЦСКА pic.twitter.com/36vHbUUQLH — Роман Гуськов (@GuskovRoman) July 31, 2018