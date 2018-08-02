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Андрей Панюков: надеюсь, что Головин сделал правильный выбор

Нападающий "Зенита" Андрей Панюков поделился мнением о переходе полузащитника Александра Головина в "Монако".

– Переход Головина из ЦСКА в "Монако" пока что главное трансферное событие лета. Следили за новостями, учитывая, что сами не так давно выступали во Франции?

– Конечно, было интересно, чем закончится эта история. У Головина было несколько вариантов, как понимаю, но какой лучше, сказать тяжело. Тут ведь дело не только в названии команды или чемпионате. Надо рассматривать вопрос в комплексе – какую роль игроку отводит тренер, какие планы на футболиста у клуба. Деталей я не знаю. Но надеюсь, что Головин сделал правильный выбор.

– Александр уехал во Францию в 22 года, вы отправлялись туда в 21. Чем сложна эта страна для молодого футболиста?

– В быту лично у меня возникали только языковые трудности. Во Франции мало кто говорит по-английски. Особенно на Корсике, куда я попал. А там комфортная европейская страна, приятная для работы и жизни.

– В чем Головину придется перестроиться?

– Главное – как можно быстрее адаптироваться к новым скоростям, быть готовым к насыщенной борьбе. Мне в "Аяччо" поначалу пришлось тяжело. Контраст с тем, с чем сталкивался до этого, был очень большой. Пришлось ускориться, не снижая при этом концентрации. Цена любой ошибки во французском чемпионате очень высока.

- Как охарактеризуете французский клубный футбол?

– Я не играл в лиге 1. Но и во втором дивизионе скорости сумасшедшие, средний класс игроков очень высокий. Кстати, это отнюдь не бедный чемпионат, как многие думают. Даже во второй французской лиге игрокам платят прилично. С нашей ФНЛ, к примеру, не сравнить.

В составах всех французских команд много африканцев, в основном с двойным гражданством. Это накладывает отпечаток на игровой стиль – надо быть атлетичным, выносливым, быстрым, прыгучим. Иначе проиграешь силовую борьбу. С техникой у большинства футболистов тоже полный порядок. Вообще, не случайно Франция стала чемпионом мира. Успехи сборной – следствие хорошей базы в виде внутреннего чемпионата, где выращиваются будущие звезды.

- В таблице коэффициентов УЕФА Россия занимает шестое место – сразу после Франции. Наша премьер-лига настолько близка?

– Мне кажется, чемпионат Франции намного сильнее. Поэтому и прогрессировать там проще. Если уж ты на таком уровне себя покажешь, то, значит, действительно многого стоишь. Лига 1 – топ-уровень. Вне всяких сомнений.

"Советский спорт"
Теги: Панюков Головин Монако
Вчера, 23:18
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