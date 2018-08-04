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Сергей Рыжиков: над предложением "Крыльев" долго не раздумывал

Голкипер Сергей Рыжиков поделился впечатлениями от перехода в "Крылья Советов".

"Я очень рад, что оказался здесь. На самом деле, я долго не раздумывал. Мой агент позвонил мне и сказал, что ведёт переговоры о моём переходе в "Крылья Советов". Я обрадовался, сказал, что жду хороших новостей, а через 15 минут он перезвонил мне, и я уже выехал в Самару.

Как первоклассник радовался, что я в такой хорошей команде, как "Крылья Советов". Приняли меня ребята нормально. Всё отлично, в рабочем порядке готовимся к следующей игре. Думаю, у нас есть всё, чтобы радовать болельщиков хорошей игрой", — сказал Рыжиков в интервью пресс-службе самарского клуба.
Теги: Крылья Советов Рыжиков
Сегодня, 10:39
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