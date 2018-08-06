Юрий Чеботарёв: VAR сделает футбол справедливее, но далеко не все клубы РПЛ смогут её себе позволить

Известный судья ФИФА, инспектор матчей от РФС Юрий Федорович Чеботарёв в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info рассказал о премуществах и сложностях с применением VAR в Чемпионате России. А также о нюансах в судействе, которые влияют на принятие решений на поле.- Возможно. Но это достаточно дорогостоящее удовольствие, которое далеко не все команды смогут себе позволить. Да, это снимает множество спорных вопросов по ходу матча, которые всегда были, есть и будут. Но сейчас к этому новшеству разве что готовы «Краснодар», «Спартак» и может быть - «Локомотив».VAR это абсолютно нормальное явление. И да, оно позволит добиться в футболе большей справедливости, но всё это внедрить и заставить работать в Премьер-лиге не так уж и просто. Не забывайте, что речь не только о самой технологии – нужно и большое количество людей, которые будут специально обучены эксплуатировать эту систему. Этим должны заниматься профессионалы, которые будут отсматривать множество разных камер и моментов, и принимать свои решения.- Точные цифры я назвать вам не смогу. Но разговор скорее о миллионах, и далеко не каждый из клубов Премьер-лиги в состоянии её себе позволить. Тут ведь нужно и множество специалистов по судейству, причём с достаточно специфическими навыками, и множество достаточно дорогой аппаратуры. А также – нужны и специалисты чтобы содержать и обслуживать эту аппаратуру. И всё это выливается в совокупности достаточно приличную сумму.- Вы знаете, в этом плане есть и положительные и отрицательные факторы. Например, если судьи будут чрезмерно страховаться, и по любому более-менее спорному моменту прерывать матч и смотреть повторы – это будет не очень хорошо. Будут большие остановки во время матча, и с точки зрения зрелищности матча – это будет явный минус. Зрители будут просто скучать при этом.Ключевые моменты: пересёк мяч ворота или нет? Была ли рука? Был ли пенальти – да, тут система имеет намного больше плюсов. А если матч будет останавливаться по любому спорному моменту – это будет уже совсем другая история.Но не могу не отметить того, что даже при использовании системы VAR были ошибки и на этом Чемпионате Мира. Полностью от них избавиться не получится.Но система VAR справедлива. И это важно. Соревнующиеся команды не должны страдать от несправедливости.- Насколько я знаю, нет, её демонтировали и забрали. Но при этом она существует на стадионе «Краснодара» в полном виде, на стадионе «Спартака». Также я слышал, что её хочет приобрести и установить на своём стадионе и «Локомотив».- По нагрузкам ситуация сравнима с футболистами. Судьи могут за матч также пробегать до 12, и даже до 13 километров. Ведь они должны постоянно перемещаться, чтобы находиться на оптимальном расстоянии от эпизодов и единоборств. И это достаточно непросто сделать. Поэтому судьи постоянно проходят сборы, сдают нормативы, и иметь свой тренировочный процесс. Есть и специальная программа, и даже специальные тренеры для судей по физической подготовке. У судей есть и свой тренировочный цикл, который они должны выдерживать.Кстати, при тренировках судей, как и футболистов в современных клубах используются и методы аппаратного контроля загрузки их организмов, и их состояния. В этом плане и контроль и работа ведётся достаточно серьёзная.Но, как и у футболистов, так и у судей в плане физической готовности бывают и пики, и спады. И на разные моменты одни бывают готовы лучше, а другие – хуже. Конечно-же, всем бы хотелось чтобы у судей было одинаковое и состояние и подход при принятии решений. Но есть и фактор человека, игнорировать который просто невозможно.- Конечно же это также влияет. И судьям важно также восстанавливаться в циклах между матчами. Также не забывайте и про постоянные перелёты. Также не стоит забывать, что судьи работают не только в Премьер-лиге, и про обилие часовых поясов в нашей стране. У судей есть целый комплекс своих восстановительных мероприятий, чтобы улучшать их состояние между матчей.Но усталость всё равно накапливается. И ошибки всё равно так или иначе происходят – в том числе и из-за усталости, утомлённости организма.Из-за подобных же проблем, например, футболисты нередко не реализовывают хорошие моменты в голы. Например, недавно игрок «Уфы» на последних минутах матча не сумел реализовать пенальти. Арбитр, как и футболист – живой человек. И для того, чтобы оценить эпизод у него есть доли секунды. Чтобы понять – было нарушение или нет? При этом у арбитра часто бывает меньше времени чем у футболиста для принятия решений.- Да, причем они будут рассматриваться не только болельщиками, телезрителями и командами, но и самим судейским корпусом, инспектором матча, и так далее. При этом арбитр любой момент видит только с одной позиции, а на матче может быть до 30 камер. И даже при видеоповторах ряд эпизодов с разных камер выглядят по-разному. И это нужно понимать при оценке работы арбитров.