Мать 18-летнего вратаря "Ростова" раскрыла, почему ее сын не дает интервью

"Давление на него есть. И чтобы голову не снесло, тренер вратарей имел непосредственный разговор о том, чтобы он какое-то время не давал интервью.
И сейчас оттого, что его так изолировали от прессы, он ни в коем случае не расстраивается, не вижу у него какого-то дискомфорта", - сказала мама игрока в эфире "Матч ТВ".
18-летний вратарь Артем Петров является воспитанником "Ростова". В этом сезоне он стал основным голкипером первой команды и провел 9 матчей в РПЛ, в которых пропустил 10 мячей и четыре раза отыграл на ноль. Также на его счету две игры в текущем розыгрыше Кубка России, обе из которых он завершил "сухим". Действующий контракт игрока с ростовским клубом рассчитан до конца июня 2028 года.