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Мать 18-летнего вратаря "Ростова" раскрыла, почему ее сын не дает интервью

Олимпийская чемпионка по гандболу Майя Петрова, мать вратаря "Ростова" Артема Петрова, рассказала о причинах, почему ее сын не дает интервью.
Фото: ФК "Ростов"
"Давление на него есть. И чтобы голову не снесло, тренер вратарей имел непосредственный разговор о том, чтобы он какое-то время не давал интервью.

И сейчас оттого, что его так изолировали от прессы, он ни в коем случае не расстраивается, не вижу у него какого-то дискомфорта", - сказала мама игрока в эфире "Матч ТВ".

18-летний вратарь Артем Петров является воспитанником "Ростова". В этом сезоне он стал основным голкипером первой команды и провел 9 матчей в РПЛ, в которых пропустил 10 мячей и четыре раза отыграл на ноль. Также на его счету две игры в текущем розыгрыше Кубка России, обе из которых он завершил "сухим". Действующий контракт игрока с ростовским клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

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