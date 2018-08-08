Рашид Рахимов: Еременко и "Спартак"? В сильных качествах этого игрока никто не сомневается

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:20
Самуэль Это'О: для дагестанцев нет ничего невозможного! "Анжи" будет двигаться только вперед! (8)
Самуэль Это'О: для дагестанцев нет ничего невозможного! "Анжи" будет двигаться только вперед! (8)
15:07
Сергей Гуренко: у "Зенита" куча слабых сторон - начало чемпионата, новый тренер, плохие кондиции (7)
Сергей Гуренко: у "Зенита" куча слабых сторон - начало чемпионата, новый тренер, плохие кондиции (7)
13:45
"Атлетик" подтвердил 80-миллионный трансфер Кепы в "Челси" - он стал самым дорогим вратарём в истории (12)
"Атлетик" подтвердил 80-миллионный трансфер Кепы в "Челси" - он стал самым дорогим вратарём в истории (12)
12:46
Валерий Рейнгольд: у красно-белых хорошая конкуренция в защите — Кутепову надо задуматься о своей карьере в "Спартаке" (5)
Валерий Рейнгольд: у красно-белых хорошая конкуренция в защите — Кутепову надо задуматься о своей карьере в "Спартаке" (5)
12:20
Жена Мамаева: написала подруга: "Приезжай в кафе, пожрем. Я с друзьями". Там и встретила Пашу (25)
Жена Мамаева: написала подруга: "Приезжай в кафе, пожрем. Я с друзьями". Там и встретила Пашу (25)
11:28
Бывший глава "Локомотива": 3 млн евро для Смолова? Если они считают эту сумму адекватной, то пусть платят (6)
Бывший глава "Локомотива": 3 млн евро для Смолова? Если они считают эту сумму адекватной, то пусть платят (6)
11:20
Марко Арнаутович: в новом сезоне "Вест Хэм" всех удивит - Пеллегрини привил нам красивую комбинационную игру
Марко Арнаутович: в новом сезоне "Вест Хэм" всех удивит - Пеллегрини привил нам красивую комбинационную игру
10:30
Шамиль Газизов: в чем смысл жаловаться на календарь - мы ведь сами хотели играть в еврокубках (1)
Шамиль Газизов: в чем смысл жаловаться на календарь - мы ведь сами хотели играть в еврокубках (1)
09:57
Эвертон Рибейру: Роналду покинул "Реал", испугавшись Винисиуса - он бы посадил его на лавку (2)
Эвертон Рибейру: Роналду покинул "Реал", испугавшись Винисиуса - он бы посадил его на лавку (2)
09:51
Анонс 5-го тура ФНЛ (2)
Анонс 5-го тура ФНЛ (2)
Рашид Рахимов: Еременко и "Спартак"? В сильных качествах этого игрока никто не сомневается
Бывший главный тренер "Локомотива", "Амкара" и "Ахмата" Рашид Рахимов считает, что "Спартак" ждет напряженный выездной матч с ПАОК в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов, а Роман Еременко поможет красно-белым в будущем.
– Совершенно очевидно, что "Спартак" ждет очень тяжелая игра, - сказал Рахимов. - Греки любят агрессивный футбол, с организованной обороной и быстрыми контратаками. Еще в ПАОК много хорошо знакомых нам футболистов: те же Маурисиу и Лео Жаба, которые, в свою очередь, тоже неплохо знают наш чемпионат. Есть и известные нам игроки из украинского чемпионата. У хозяев крепкая команда, и, на мой взгляд, "Спартаку" нужно постараться как можно более внимательно сыграть против нее и постараться не пропустить.
– В "Спартаке" в ближайшее время может оказаться Роман Еременко. Пригодится ли он красно-белым?
– Конечно, в сильных качествах этого игрока никто не сомневается. Еременко – креативный футболист, но прошло очень много времени с тех пор, как он выходил на поле в официальных встречах, и ему нужно вернуться в тонус. К тому же, в "Спартаке" есть и другие футболисты на этой позиции. Но, с другой стороны, конкуренция Роману не повредит.
"Спорт-Экспресс"
– Совершенно очевидно, что "Спартак" ждет очень тяжелая игра, - сказал Рахимов. - Греки любят агрессивный футбол, с организованной обороной и быстрыми контратаками. Еще в ПАОК много хорошо знакомых нам футболистов: те же Маурисиу и Лео Жаба, которые, в свою очередь, тоже неплохо знают наш чемпионат. Есть и известные нам игроки из украинского чемпионата. У хозяев крепкая команда, и, на мой взгляд, "Спартаку" нужно постараться как можно более внимательно сыграть против нее и постараться не пропустить.
– В "Спартаке" в ближайшее время может оказаться Роман Еременко. Пригодится ли он красно-белым?
– Конечно, в сильных качествах этого игрока никто не сомневается. Еременко – креативный футболист, но прошло очень много времени с тех пор, как он выходил на поле в официальных встречах, и ему нужно вернуться в тонус. К тому же, в "Спартаке" есть и другие футболисты на этой позиции. Но, с другой стороны, конкуренция Роману не повредит.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.