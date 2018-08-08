Рашид Рахимов: Еременко и "Спартак"? В сильных качествах этого игрока никто не сомневается

Бывший главный тренер "Локомотива", "Амкара" и "Ахмата" Рашид Рахимов считает, что "Спартак" ждет напряженный выездной матч с ПАОК в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов, а Роман Еременко поможет красно-белым в будущем.– Совершенно очевидно, что "Спартак" ждет очень тяжелая игра, - сказал Рахимов. - Греки любят агрессивный футбол, с организованной обороной и быстрыми контратаками. Еще в ПАОК много хорошо знакомых нам футболистов: те же Маурисиу и Лео Жаба, которые, в свою очередь, тоже неплохо знают наш чемпионат. Есть и известные нам игроки из украинского чемпионата. У хозяев крепкая команда, и, на мой взгляд, "Спартаку" нужно постараться как можно более внимательно сыграть против нее и постараться не пропустить.– Конечно, в сильных качествах этого игрока никто не сомневается. Еременко – креативный футболист, но прошло очень много времени с тех пор, как он выходил на поле в официальных встречах, и ему нужно вернуться в тонус. К тому же, в "Спартаке" есть и другие футболисты на этой позиции. Но, с другой стороны, конкуренция Роману не повредит.