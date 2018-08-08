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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Семак: "Зенит" нуждается в усилении некоторых позиций
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что клуб нуждается в усилении состава.
"Если есть более сильный игрок на ту или иную позицию, тренер может рассматривать эту кандидатуру. Невозможно взять всех футболистов за один трансферный период. Но если есть возможность, нужно приглашать игроков в команду, чтобы добавить мастерства, достичь некоего баланса.
У нас есть позиции, нуждающиеся в усилении, и я надеюсь, что один-два футболиста смогут усилить "Зенит" до закрытия трансферного окна", - цитирует Семака официальный сайт клуба.
"Если есть более сильный игрок на ту или иную позицию, тренер может рассматривать эту кандидатуру. Невозможно взять всех футболистов за один трансферный период. Но если есть возможность, нужно приглашать игроков в команду, чтобы добавить мастерства, достичь некоего баланса.
У нас есть позиции, нуждающиеся в усилении, и я надеюсь, что один-два футболиста смогут усилить "Зенит" до закрытия трансферного окна", - цитирует Семака официальный сайт клуба.
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