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Сергей Семак: "Зенит" нуждается в усилении некоторых позиций

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что клуб нуждается в усилении состава.

"Если есть более сильный игрок на ту или иную позицию, тренер может рассматривать эту кандидатуру. Невозможно взять всех футболистов за один трансферный период. Но если есть возможность, нужно приглашать игроков в команду, чтобы добавить мастерства, достичь некоего баланса.

У нас есть позиции, нуждающиеся в усилении, и я надеюсь, что один-два футболиста смогут усилить "Зенит" до закрытия трансферного окна", - цитирует Семака официальный сайт клуба.
Теги: Семак Зенит
Сегодня, 18:05
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(4)
№16 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 19:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Хватит уже. Как новый тренер, так усиление состава. Богданыч, ты получил команду собранную самим Манчини. Поработай, покажи себя.


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№15 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 19:35) #
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Болеет за:
«Зенит»
Края (левый и правый) и центр форвард....вот что нужно Зениту что бы быть конкурентоспособным в еврозоне...
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№14 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 19:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Блуждающий верблюд
Цитата: suvirinimas
По силе состава Зенит на третьем месте после Спартака и Локомотива

А о цене - на первом, учитывая, что они шестиместные - еще коэффициент можно поднять.

Ну , а вы 16-летние...


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№13 Написал: desshyshkov (Сегодня, 18:55) #
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Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
№12 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 18:43) #
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А вы чего хотели? Скаута из МЮ взяли, а Богданыч скажет: никого не надо! Не поймут-с.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№11 Написал: suvirinimas (Сегодня, 18:42) #
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Цитата: verhdon27
Бедный Зенит, игроков на два полноценных состава, а играть некому?

С такими игроками Зениту конкурировать с Ростовом.

Цитата: Стратег
Похоже на сказку о рыбаке и рыбке, к хорошему быстро привыкаешь, хочется ещё лучше и больше. По сколько игроков у Зенита на каждую позицию?

Игроков то много, но они слабы по сравнению со Спартаком и Локомотивом.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
№10 Написал: SVN (Сегодня, 18:38) #
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online

еще пять аргентинцев за сотню,и все нормуль blush
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№9 Написал: Блуждающий верблюд (Сегодня, 18:37) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: suvirinimas
По силе состава Зенит на третьем месте после Спартака и Локомотива

А о цене - на первом, учитывая, что они шестиместные - еще коэффициент можно поднять.
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
№8 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 18:35) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Бедный Зенит, игроков на два полноценных состава, а играть некому?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№7 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 18:35) #
  • -1
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Болеет за:
«Локомотив»
Похоже на сказку о рыбаке и рыбке, к хорошему быстро привыкаешь, хочется ещё лучше и больше. По сколько игроков у Зенита на каждую позицию?
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№6 Написал: suvirinimas (Сегодня, 18:30) #
  • -3
  •  (3)

По силе состава Зенит на третьем месте после Спартака и Локомотива. Зенит делает ставку на защитников, хотя говорят что лучшая защита - это нападение. Спартак и Локомотив правильно делают что укрепляются нападающими. Зенит этого не понимает, ну что ж наступает на одни и те же грабли, когда поймет, но будет как всегда поздно. Расчет на Дзюбу, Ригони, Дриусси ошибочный.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
№5 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 18:28) #
  • 0
  •  (4)

Давайте скинемся деньгами Зениту на хорошего тренера и игроков
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№4 Написал: romazab romazab (Сегодня, 18:22) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А мне кажется это из руководства кто то его заставлчет постоянго гоаортть про новых играков. Чтоб потом бабло распелить, под видом тренер же просин, вот ему и берем. Госбюджет же


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Спартак и только Спартак.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№3 Написал: Блуждающий верблюд (Сегодня, 18:12) #
  • -2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Экзорцист вам нужен - чертей гонять
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 18:10) #
  • +1
  •  (15)

Позицию тренера Зениту надо усиливать
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№1 Написал: Орик СПб (Сегодня, 18:08) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Хорошо бы еще продать тех кто не нужен, хотя это не его вопрос.
Регистрация: 11.10.2012 [жалоба]
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