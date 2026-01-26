Галактионов ответил на вопрос о новом капитане "Локо" вместе Баринова

"Мы для себя решили и проговорили, что это решение примет команда, что будут выборы капитана и вице-капитана. Поэтому, как только у нас все футболисты вернутся в строй, в том числе Монтес и Ньямси, чтобы это было коллегиальное внутреннее решение, которое клуб в дальнейшем озвучит", – сказал Галактионов в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат!"
В январе стало известно о переходе Дмитрия Баринова из "Локомотива" в ЦСКА. Он подписал трудовое соглашение с армейцами до лета 2039 года. Полузащитник провел всю карьеру в московской команде. Он дебютировал за основной состав в 2015 году, а с 2019 года был капитаном железнодорожников. На счету Баринова 274 матча, 13 голов и 27 ассистов за "Локомотив". В составе команды он выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.
"Локомотив" ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на третьем месте в турнирной таблице. В активе команды Галактионова 37 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" три очка.
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов ответил, кто станет новым капитаном команды после ухода полузащитника Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"