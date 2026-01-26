"Дима до окончания последнего матча в Сочи, а у нас с ним состоялся хороший разговор, сообщил о своём решении, не о переходе в какой-то другой клуб, но о непродлении контракта. У нас всегда с ним были доверительные, честные отношения. Но, опять же, после смены менеджмента, после прихода генерального директора Бориса Борисовича Ротенберга эти разговоры возобновились и были предприняты неоднократные попытки эту ситуацию вернуть назад", — сказал Галактионов в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат!"
"Локомотив" объявил об уходе Дмитрия Баринова 13 января. Его трудовое соглашение с московским клубом было рассчитано до конца текущего сезона. Футболист подписал контракт с ЦСКА до лета 2039 года.
Баринов провел всю карьеру в "Локомотиве". Он является воспитанником клубной академии. С 2015 года полузащитник выступал за основной состав команды, а с 2019 года был ее капитаном. Вместе с железнодорожниками Дмитрий стал чемпионом России, четыре раза выиграл Кубок и один раз – Суперкубок страны. На его счету 274 матча, 13 забитых мячей и 27 результативных передач за красно-зеленых.
Главный тренер "Локо" рассказал, как отреагировал на уход Баринова
Фото: РИА Новости