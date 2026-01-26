Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
6 - 0 6 0
Шанхай ПортЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Струга Трим-ЛумЗавершен
Динамо Мх
16:00
ВардарНе начат
Динамо
17:00
Чэнду ЖунчэнНе начат

Президент "Урала" оценил работу нового главного тренера Березуцкого

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал работу Василия Березуцкого на посту главного тренера команды.
Фото: ФК "Урал"
"Для меня тренировки проходят хорошо, команда тренируется и общается хорошо. Пока, тьфу-тьфу, всё нормально. Мы находимся на сборах, время покажет, но мне всё нравится! Василий Владимирович хорошо работает и хорошо общается с командой. Видно, что он хочет сделать, пока мы довольны", — приводит слова Иванова "Чемпионат".

Пресс-служба "Урала" объявила о назначении Василия Березуцкого на пост главного тренера 11 декабря 2025 года.

43-летний специалист ранее тренировал "Сабах" из Азербайджана. Под его руководством команда впервые в своей истории выиграла Кубок страны. До этого Березуцкий работал вместе с Леонидом Слуцким в китайском "Шанхай Шэньхуа", а также входил в тренерский штаб нидерландского "Витесса", московского ЦСКА и "Краснодара".

За время карьеры игрока Березуцкий выступал в "Торпедо-ЗИЛ" и ЦСКА. Вместе с армейцами он 6 раз становился чемпионом России и семь раз выигрывал кубок страны. Кроме того, на счету Березуцкого 101 матч за сборную России, в которых он забил 5 голов.

