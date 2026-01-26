"Зенит" объявил стартовый состав на матч с "Шанхай Порт"
Пресс-служба "Зенита" опубликовала стартовый состав игроков на товарищеский матч с китайским "Шанхай Порт".
Ответный матч между санкт-петербуржцами и китайским клубом проходит в эти минуты в рамках зимнего сбора. Команды играют на стадионе "Эспайр-Центр" в Дохе (Катар). Первая встреча "Зенита" с "Шанхай Порт" состоялась 22 января. Победу одержали сине-бело-голубые со счетом 4:1. В тот день в составе санкт-петербуржцев голами отметились Луис Энрике, Педро, Александр Соболев и Александр Ерохин.
Подготовка ко второй части сезона для подопечных Сергея Семака завершится 25 февраля. "Зенит" проводит зимние сборы в ОАЭ. Сине-бело-голубые идут на второй строчке в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.