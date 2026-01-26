Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
6 - 0 6 0
Шанхай ПортЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Струга Трим-ЛумЗавершен
Динамо Мх
16:00
ВардарНе начат
Динамо
17:00
Чэнду ЖунчэнНе начат

"Зенит" забил шесть безответных мячей чемпиону Китая

Петербургский "Зенит" разгромил "Шанхай Порт" в товарищеском матче со счетом 6:0.
Фото: ФК "Зенит"
Дубль в составе петербургского клуба забил атакующий полузащитник Александр Ерохин. Также голами отличились нападающий Андрей Мостовой, форвард Александр Соболев, полузащитник Даниил Кондаков и левый вингер Матвей Иванов.

В прошлом сезоне чемпионата Китая "Шанхай Порт" занят первое место в турнирной таблице, набрав 66 очков в 30-ти матчах.

Товарищеские матчи

Голы: Мостовой, 19, Соболев, 45, Кондаков, 51, Ерохин, 56, 74, Иванов, 84

"Зенит": Москвичев, Вега, Нино, Дивеев, Мантуан, Барриос, Педро, Мостовой, Глушенков, Луис Энрике, Соболев.

2 тайм: Кержаков, Дуглас Сантос, Дркушич (Караваев, 74), Эракович, Алип, А. Адамов, Вендел, Михайлов, Кондаков, Касаджиков (Иванов, 74), Ерохин.

