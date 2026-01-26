"Зенит" забил шесть безответных мячей чемпиону Китая

Фото: ФК "Зенит"

Дубль в составе петербургского клуба забил атакующий полузащитник Александр Ерохин. Также голами отличились нападающий Андрей Мостовой, форвард Александр Соболев, полузащитник Даниил Кондаков и левый вингер Матвей Иванов.В прошлом сезоне чемпионата Китая "Шанхай Порт" занят первое место в турнирной таблице, набрав 66 очков в 30-ти матчах.Мостовой, 19, Соболев, 45, Кондаков, 51, Ерохин, 56, 74, Иванов, 84Москвичев, Вега, Нино, Дивеев, Мантуан, Барриос, Педро, Мостовой, Глушенков, Луис Энрике, Соболев.Кержаков, Дуглас Сантос, Дркушич (Караваев, 74), Эракович, Алип, А. Адамов, Вендел, Михайлов, Кондаков, Касаджиков (Иванов, 74), Ерохин.