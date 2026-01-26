По информации источника, игрок подписал соглашение с московским клубом до конца июня 2030 года. Сумма отступных для российских команд равна 30 миллионам евро, опция выкупа для клубов из Европы составляет 20 миллионов. Сообщается, что футболист уже направляется в аэропорт, чтобы вылететь на сборы "Спартака" в Дубае.
Ранее Владислав Саусь выступал в составе калининградской "Балтики". В текущем сезоне за клуб правый полузащитник провел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,8 миллионов евро.
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах.
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
Саусь подписал контракт со "Спартаком", стали известны детали - источник
Стали известны детали личного контракта Владислава Сауся со "Спартаком".
Фото: ФК "Балтика"