Зенит
6 - 0 6 0
Шанхай ПортЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Струга Трим-ЛумЗавершен
Динамо Мх
16:00
ВардарНе начат
Динамо
17:00
Чэнду ЖунчэнНе начат

Саусь подписал контракт со "Спартаком", стали известны детали - источник

Стали известны детали личного контракта Владислава Сауся со "Спартаком".
Фото: ФК "Балтика"
По информации источника, игрок подписал соглашение с московским клубом до конца июня 2030 года. Сумма отступных для российских команд равна 30 миллионам евро, опция выкупа для клубов из Европы составляет 20 миллионов. Сообщается, что футболист уже направляется в аэропорт, чтобы вылететь на сборы "Спартака" в Дубае.

Ранее Владислав Саусь выступал в составе калининградской "Балтики". В текущем сезоне за клуб правый полузащитник провел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,8 миллионов евро.

На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах.

Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"

