Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
6 - 0 6 0
Шанхай ПортЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Струга Трим-ЛумЗавершен
Динамо Мх
16:00
ВардарНе начат
Динамо
17:00
Чэнду ЖунчэнНе начат

Агент ответил, останется ли Чернов в "Крыльях Советов"

Агент игрока "Крыльев Советов" Никиты Чернова Владимир Кузьмичев высказался о будущем футболсита.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Пока о будущем и полноценном контракте с "Крыльями" мы не общались, но такой разговор состоится. Сейчас Никита готовится к сезону, этот вопрос немного отложили. В случае предложения полноценного контракта от руководства клуба мы рассмотрим его. Но пока ничего такого не было", - сказал Кузьмичев "РБ Спорту".

Ранее спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао заявил, что игрок не входит в планы команды.

На данный момент Никита Чернов выступает в составе "Крыльев Советов" на правах аренды. В текущем сезоне за самарский клуб защитник провел 14 матчей и забил 1 гол. Соглашение футболиста со "Спартаком" рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.

