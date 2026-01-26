Точилин: Захаряну лучше остаться в Европе

"Захаряну лучше остаться в Европе. Для него как для молодого российского футболиста лучше расти и развиваться в европейском футболе. Понятно, что травмы не дают Арсену раскрыться в полной мере и реализовать свой потенциал. Для стабильной игры нужно, чтобы травмы обходили Захаряна стороной, но пока этого не происходит", - сказал Точилин "РБ Спорту".
Арсен Захарян выступает в составе испанского "Реала Сосьедад" с августа 2023 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник суммарно провел 530 минут в 16-ти матчах и забил 1 гол. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 22-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 7,5 миллионов евро.
На данный момент "Реал Сосьедад" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 27 очков в 21 матче.
