- Уже типичная, повторяющаяся не первый раз история. Лещук бросает негативные слова в спину ушедшему тренеру. Это происходит не первый раз. Честно, будучи футболистом, я не понимаю, как с таким человеком находиться в одной команде. Он ведь и про партнеров по команде также наверняка гадости за спиной говорит. Когда уже наконец кто-то из тренеров поймет это и решится выгнать его из команды? - написал Радимов.
Ранее голкипер рассказал, что при Карпине ему приходилось соблюдать жёсткую диету, чтобы соответствовать требованиям тренерского штаба. Радимов же с иронией отнёсся к этой причине недовольства и написал, что если голкиперу так тяжело, то ему проще закончить с футболом и "наесться от души".
Напомним, Карпин покинул столичную команду осенью 2025 года.
"Динамо" идёт на десятой строчке в таблице РПЛ, имея в копилке 21 очко. В первой игре после зимнего перерыва команда дома примет "Крылья Советов".
Радимов - о Лещуке: я не понимаю, как с таким человеком находиться в одной команде
Экс-футболист "Зенита" Владислав Радимов резко отреагировал на комментарии вратаря "Динамо" Игоря Лещука о работе Валерия Карпина в московском клубе.
Фото: ФК "Динамо"