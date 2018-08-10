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Тимур Жамалетдинов: Еременко в "Спартаке"? Лично мне - вообще параллельно. Но это некрасиво

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов прокомментировал переход полузащитника Романа Еременко в московский "Спартак".

Еременко отбывает двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина. До этого он играл в ЦСКА, а 10 августа "Спартак" объявил о его переходе.

"Емеренко в "Спартаке"? Лично мне - вообще параллельно. Скажу только, что все эти два года дисквалификации Еременко ждали обратно в ЦСКА. Наверняка болельщикам и тем людям, которые хорошо знали Романа, будет обидно увидеть его в "Спартаке". И если он там действительно окажется, то поступит некрасиво.

Повторюсь, ЦСКА, насколько я знаю, был не против возвращения Еременко, а он переходит в стан самого принципиального соперника. С другой стороны, я не был в основе, когда он играл. Знаю, что Еременко — хороший футболист, но поможет ли он "Спартаку", мне сложно сказать. Два года без футбола — большой срок. Не знаю, в каком он сейчас состоянии", - цитирует Жамалетдинова "Советский спорт".
Теги: Жамалетдинов Еременко Спартак ЦСКА
Сегодня, 18:43
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(4)
№13 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 19:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Жуманов???А это кто такой?Он играет в ЦСКА?????А чо рот открывает?На базаре открывай рот,когда арбузы будешь толкать с нитратами!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
№12 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:48) #
  • -4
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online

шпендик, тебе кто слово дал?


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№11 Написал: miktar (Сегодня, 19:48) #
  • +2
  •  (2)
online

предал ,одно слово Гинера и команду, неа, не мужик.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№10 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 19:43) #
  • -4
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это кто вообще такой? Продавец чебуреков?


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№9 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 19:33) #
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Не понял, а кто у этого неизвестного молодого чурки-ишака мнением поинтересовался? И какая цена этим словам?

С одной стороны хорошо. маленькие жеребята осликов песдят..

Предвкушаю позор этой команды на евро арене..ЛЧ совсе не даже не ЛЕ


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№8 Написал: пончевед (Сегодня, 19:29) #
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online

Цитата: robinzen
Гинер навернео думает: Вот и делай говнюкам "хорошо". Ведь Гинер фактически выдал ему индульгеенцию на возвращение... всячеки поддержал. А этот оказался типичным - кидалой, марамоем... Представляю как его будут освистывать на стадионе ЦСКА...

Гинеру надо было выгнать нахер его из ЦСКА официально тогда. Может тогда тот от расстрйоства вообще бы "снюхался"... ибо перспектив не просматривалось бы.

откуда столько злости?никто не знает что и как было на самом деле.вполне возможно,что предложения от ишаков не было в принципе.или было на уровне "работать за еду".а Федун помимо еды еще и пару копеек накинул.отсюда вопрос:что,кроме природной жадности,мешало четырехпалому сделать аналогичное предложение?ведь цифры там наверняка не запредельные.плюс контракт можно в декабре расторгнуть.
ну и до кучи вы все наперебой орете,что он никакой уже и тп.вам жалко денег Федуна что ли?чего переживаете то?)))
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
№7 Написал: fd65 (Сегодня, 19:25) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
А ты кто такой, абдулка?
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№6 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 19:25) #
  • +3
  •  (5)

Spartacus1971,
Однако, прожорливая у него семья...)
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№5 Написал: Leon1960 (Сегодня, 19:06) #
  • -4
  •  (10)

Нападающий ЦСКА Тимур Жал мал динов, нет,ну ка ещё раз жмал дал ле д нет млять не то,кто это вообще?
Регистрация: 24.03.2016 [жалоба]
№4 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 19:06) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Гинер навернео думает: Вот и делай говнюкам "хорошо". Ведь Гинер фактически выдал ему индульгеенцию на возвращение... всячеки поддержал. А этот оказался типичным - кидалой, марамоем... Представляю как его будут освистывать на стадионе ЦСКА...

Гинеру надо было выгнать нахер его из ЦСКА официально тогда. Может тогда тот от расстрйоства вообще бы "снюхался"... ибо перспектив не просматривалось бы.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:01) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: coban
Абдурашитыч, ты как вообще?
Воспитанник Локомотива..
Давай к нам))

и каким боком воспитанник?он в 14 лет срулил же
другой вопрос что он сам ничего не показывает


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:58) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кто это такой,Ерёменко знаю,его нет.Сопляк ни тебе судить что красиво ,а что нет.Гинер бабло зажал,а человеку нужно семью кормить.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: coban сегодня (Сегодня, 18:52) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Абдурашитыч, ты как вообще?
Воспитанник Локомотива..
Давай к нам))


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
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