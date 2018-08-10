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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Тимур Жамалетдинов: Еременко в "Спартаке"? Лично мне - вообще параллельно. Но это некрасиво
Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов прокомментировал переход полузащитника Романа Еременко в московский "Спартак".
Еременко отбывает двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина. До этого он играл в ЦСКА, а 10 августа "Спартак" объявил о его переходе.
"Емеренко в "Спартаке"? Лично мне - вообще параллельно. Скажу только, что все эти два года дисквалификации Еременко ждали обратно в ЦСКА. Наверняка болельщикам и тем людям, которые хорошо знали Романа, будет обидно увидеть его в "Спартаке". И если он там действительно окажется, то поступит некрасиво.
Повторюсь, ЦСКА, насколько я знаю, был не против возвращения Еременко, а он переходит в стан самого принципиального соперника. С другой стороны, я не был в основе, когда он играл. Знаю, что Еременко — хороший футболист, но поможет ли он "Спартаку", мне сложно сказать. Два года без футбола — большой срок. Не знаю, в каком он сейчас состоянии", - цитирует Жамалетдинова "Советский спорт".
Еременко отбывает двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина. До этого он играл в ЦСКА, а 10 августа "Спартак" объявил о его переходе.
"Емеренко в "Спартаке"? Лично мне - вообще параллельно. Скажу только, что все эти два года дисквалификации Еременко ждали обратно в ЦСКА. Наверняка болельщикам и тем людям, которые хорошо знали Романа, будет обидно увидеть его в "Спартаке". И если он там действительно окажется, то поступит некрасиво.
Повторюсь, ЦСКА, насколько я знаю, был не против возвращения Еременко, а он переходит в стан самого принципиального соперника. С другой стороны, я не был в основе, когда он играл. Знаю, что Еременко — хороший футболист, но поможет ли он "Спартаку", мне сложно сказать. Два года без футбола — большой срок. Не знаю, в каком он сейчас состоянии", - цитирует Жамалетдинова "Советский спорт".
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