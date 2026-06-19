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Аленичев заявил, что Месси сильнее Роналду
Сегодня, 15:19
Бывший российский футболист Дмитрий
Аленичев
сравнил нападающих Лионеля Месси и
Криштиану Роналду
.
Фото: Getty Images
Аргентинский форвард оформил хет-трик в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира с Алжиром (3:0), португалец не отметился результативными действиями в игре с ДР Конго (1:1).
"У Роналду остались лишь штрафные и пенальти. Когда же появились две возможности с игры благодаря товарищам по команде, он просто загубил их, не подстроившись под мяч.
Месси индивидуально сильнее Роналду — тем более последний потерял скорость, которая была одним из его главных козырей.
Лео может спокойно обыграть двух-трёх соперников как внутри штрафной, так и за её пределами, и сразу пробить", — передаёт слова
Аленичева
"Спорт-Экспресс"
.
Во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Аргентины 22 июня сыграет с Австрией, Португалия днём позже померится силами с Узбекистаном.
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Дмитрий Аленичев
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Сборная Аргентины
Сборная Португалии
Опубликовал:
Максим Фомченков
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