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Аленичев заявил, что Месси сильнее Роналду

Бывший российский футболист Дмитрий Аленичев сравнил нападающих Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Фото: Getty Images
Аргентинский форвард оформил хет-трик в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира с Алжиром (3:0), португалец не отметился результативными действиями в игре с ДР Конго (1:1).

"У Роналду остались лишь штрафные и пенальти. Когда же появились две возможности с игры благодаря товарищам по команде, он просто загубил их, не подстроившись под мяч.

Месси индивидуально сильнее Роналду — тем более последний потерял скорость, которая была одним из его главных козырей.

Лео может спокойно обыграть двух-трёх соперников как внутри штрафной, так и за её пределами, и сразу пробить", — передаёт слова Аленичева "Спорт-Экспресс".

Во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Аргентины 22 июня сыграет с Австрией, Португалия днём позже померится силами с Узбекистаном.

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