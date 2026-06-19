Определились группы Пути РПЛ Кубка России сезона 2026/2027

Состоялась жеребьёвка Пути РПЛ Кубка России следующего сезона. Команды-участники Российской Премьер-Лиги сезона 2026/2027 распределились на четыре группы по четыре коллектива в каждой.

Фото: ФК "Спартак"

Группа A: "



Группа B: "



Группа C: "



Группа D:



Напомним, в прошлом сезоне Кубок России выиграл "Спартак". В суперфинале турнира красно-белые обыграли "Краснодар" (1:1, по пенальти 4:3). : " Спартак ", " Рубин ", "Оренбург", "Родина".: " Краснодар ", " Динамо " Москва, "Ахмат", "Факел".: " Зенит ", "Балтика", "Крылья Советов", "Динамо" Махачкала. ЦСКА , " Локомотив ", " Ростов ", "Акрон".Напомним, в прошлом сезоне Кубок России выиграл "Спартак". В суперфинале турнира красно-белые обыграли "Краснодар" (1:1, по пенальти 4:3).