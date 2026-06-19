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Определились группы Пути РПЛ Кубка России сезона 2026/2027

Состоялась жеребьёвка Пути РПЛ Кубка России следующего сезона. Команды-участники Российской Премьер-Лиги сезона 2026/2027 распределились на четыре группы по четыре коллектива в каждой.
Фото: ФК "Спартак"
Группа A: "Спартак", "Рубин", "Оренбург", "Родина".

Группа B: "Краснодар", "Динамо" Москва, "Ахмат", "Факел".

Группа C: "Зенит", "Балтика", "Крылья Советов", "Динамо" Махачкала.

Группа D: ЦСКА, "Локомотив", "Ростов", "Акрон".

Напомним, в прошлом сезоне Кубок России выиграл "Спартак". В суперфинале турнира красно-белые обыграли "Краснодар" (1:1, по пенальти 4:3).

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